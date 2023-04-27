本报北京4月26日电 （记者屈信明）银保监会26日发布2023年一季度银行业保险业运行情况。据了解，银行业保险业服务实体经济质效持续提升，一季度民营企业贷款新增3.7万亿元，同比多增1万亿元，平均利率较上年下降0.06个百分点；普惠型小微企业贷款新增2.3万亿元，同比多增8088亿元，平均利率较上年下降0.38个百分点；制造业贷款新增2.2万亿元，同比多增3819亿元。

积极支持科技创新和绿色发展。持续加大对新能源、人工智能、生物制造等领域的资金支持。一季度末，高技术制造业贷款余额同比增长28.6%，战略性新兴产业贷款余额同比增长超50%，绿色信贷余额同比增长34%。

支持改善民生力度不断加大。个人住房贷款投放力度加大，92%用于支持购买首套房，合理满足刚需群体信贷需求，住房租赁贷款同比增长93.5%，保障性安居工程贷款持续增长。积极支持就业创业，创业担保贷款同比增长17.6%。教育行业贷款同比增长17.5%，助学贷款同比增长21.5%，卫生和社会工作贷款同比增长18.5%。推动补齐第三支柱养老的短板，一季度末，养老理财产品同比增长173.3%，个人养老金理财快速增长，特定养老储蓄存款达336亿元。

主要风险监管指标处于合理区间。初步统计，一季度末银行业金融机构不良贷款余额3.9万亿元，较年初增加1259亿元；不良贷款率1.68%，同比下降0.09个百分点。风险抵御能力整体充足，一季度末商业银行拨备覆盖率为205.2%，持续保持较高水平；目前保险业综合偿付能力充足率为196%，保持在合理区间。

《 人民日报 》（ 2023年04月27日 10 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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