广西最长跨海大桥全面进入上部结构施工阶段
2023年05月02日07:51 | 来源：新华网
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原标题：广西最长跨海大桥全面进入上部结构施工阶段
这是建设中的广西龙门大桥项目（5月1日摄，无人机照片）。
近日，位于钦州市的广西最长跨海大桥——龙门大桥项目建设全面进入上部结构施工阶段，其中龙门大桥主通航孔桥已完成主缆的架设，目前正在进行紧缆施工。
龙门大桥项目全长约7.6公里，其中主桥长1198米，采用主跨1098米单跨吊全漂浮体系钢箱梁悬索桥，这一项目是国道G228丹东至东兴广西滨海公路主线的重要组成部分，也是连接广西北部湾经济区的重要通道。
新华社记者 周华 摄
(责编：乔业琼、杨迪)
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