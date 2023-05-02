原标题：广西最长跨海大桥全面进入上部结构施工阶段

这是建设中的广西龙门大桥项目（5月1日摄，无人机照片）。

近日，位于钦州市的广西最长跨海大桥——龙门大桥项目建设全面进入上部结构施工阶段，其中龙门大桥主通航孔桥已完成主缆的架设，目前正在进行紧缆施工。

龙门大桥项目全长约7.6公里，其中主桥长1198米，采用主跨1098米单跨吊全漂浮体系钢箱梁悬索桥，这一项目是国道G228丹东至东兴广西滨海公路主线的重要组成部分，也是连接广西北部湾经济区的重要通道。

新华社记者 周华 摄

(责编：乔业琼、杨迪)

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