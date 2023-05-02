海滩上，游客们提着水桶、铲子进行“赶海”，体验拾贝、抓蟹。人民网记者 王天乐摄

人民网日照5月2日电（记者 王天乐） “五一”假期期间，许多游客出游选择在海边“赶海”，享受“五一”假期的别样乐趣。

在山东日照一处海滩上，游客们提着水桶、铲子进行“赶海”，体验拾贝、抓蟹。

与此同时，假期安全也至关重要。游客要充分了解当地环境，注意潮汐时间，认真听取各种警示劝诫，过一个安全快乐的五一假期。