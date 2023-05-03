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中国上市公司协会统计显示

去年上市公司营收同比增7.2%

2023年05月03日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月2日电  （记者王俊岭）记者近日从中国上市公司协会了解到，截至4月29日，除已公告拟延迟披露和退市、重整公司外，上交所、深交所、北交所三家证券交易所共5067家公司披露2022年年度报告。最新数据显示，2022年全年，境内上市公司共实现营业收入71.53万亿元，同比增长7.2%，整体业绩保持平稳增长态势。其中，科创板上市公司全年营收增速领先，达29.3%；创业板上市公司净利润增速领先，达11.3%。

　　中国上市公司协会发布的《中国上市公司2022年经营业绩分析报告》还显示，上市公司所属的18个国民经济门类行业中，11个门类行业营收正增长，8个门类行业净利润正增长；海外业务占比超30%的上市公司平均净利润增速超10.3%，远超上市公司平均水平，外贸展现较强韧性。

　　中国上市公司协会表示，今年一季度中国经济整体呈现恢复向好态势，主要指标企稳回升，经营主体活力增强，市场预期明显改善。上市公司一季报数据反映预期改善，信心加快修复。

(责编：胡永秋、袁勃)
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