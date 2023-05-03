本报北京5月2日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者从中国石化获悉：5月1日，位于塔里木盆地的“深地一号”跃进3—3XC井开钻。该井设计井深9472米，比珠穆朗玛峰的高度还要多620多米，将刷新亚洲最深井纪录，为今后钻探万米特深层油气提供重要技术和装备储备。

“深地一号”跃进3—3XC井位于新疆阿克苏地区沙雅县，塔克拉玛干沙漠边缘。通常业内将井深4500到6000米定位为深井，6000到9000米为超深井，超过9000米为特深井。超深井钻探是油气工程中技术瓶颈最多、挑战最大的领域。

除了需要克服超深井具有的地质结构复杂、高温、高压、高含硫化氢等难题，该井还设计有3400多米的水平钻进距离，刷新了亚洲超深层钻井水平位移纪录。

近年来，中国石化积极“向地球深部进军”，自主研发的旋转地质导向钻井系统整体达到国际先进水平，自主研制的高温高压测井仪器打破国外技术垄断，实现了从“打不成”到“打得快、打得准”的跨越。

《 人民日报 》（ 2023年05月03日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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