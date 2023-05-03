本报记者 史自强

河北滦平金山岭长城，自然景观雄奇，长城敌楼密集，被称为“万里长城摄影棚”，受到游客尤其是摄友的喜爱。

花楼沟村坐落于金山岭长城脚下，村名就取自长城上的一座敌楼。上金山岭长城，必从花楼沟村出发；下金山岭长城，又回到了花楼沟村，于是众多游客就投宿在村里，村庄与长城关系密切。

10年前，村民说“长城就挨着我们村儿”；现如今，他们说“长城就是我们的‘命根儿’”。村民观念的变化背后是村庄面貌的变化，而花楼沟村的发展变化其实也是中国山乡巨变、乡村振兴的一个缩影。

保护员说——

守好长城就是端住饭碗

子承父业的林长友，巡护金山岭长城20年。他说：“守好长城就是端住饭碗，就是为村里留住了福气”已成为全村共识，长城保护员目前都是花楼沟村的村民。近些年来，游客越来越多，环境越来越美。长城整修和新增监测设备，不仅让长城的保护更为周全，也让保护员的巡护更加安全。

我家与长城的缘分始于父亲林占山。上世纪70年代末，滦平的长城刚受到关注，省市县文物专家纷纷赶来调查。当时我父亲主动让出我家房屋作为专家临时工作站，并为他们带路送饭，至今家里还保留着父亲与专家考察时的合影。父亲见证了“金山岭长城”命名的过程，他说，“金山”二字取自长城上大金山、小金山两处敌楼，而“岭”字则是从“八达岭”借过来的。

10年前以及更早的时候，我们一些村民秉持的观念是“靠城吃城”。当时有的村民在长城上放羊、挖草药、捉蝎子甚至搬砖，把长城墙体都破坏了。父亲是参加过抗美援朝的退伍军人，看到这些心疼得不行，主动申请成为第一批长城义务保护员，不要一分钱也要保护长城。

这些年，村民的观念有了很大变化，“靠城吃城”转为“靠城养城”。随着金山岭名气上升，游客涌入为村民带来收入，在两代长城保护员的持续引导下，不少村民“开了窍”，守好长城就是端住饭碗，就是为村里留住了福气，已经成为全村共识。如今的长城保护员都是咱花楼沟村的村民。

这些年，游客越来越多，垃圾越来越少，环境越来越美。以前一上午我们每人能捡拾4大塑料袋垃圾，塑料袋鼓得需要用木棍挑着下山，一天往山下送两次。如今一天下来，最多也就一袋垃圾。更别说在长城乱刻乱画的游客，现在全年也见不到一两个。

以前，我的主要工作是每天巡护长城，检查墙体是否有酥裂等情况，发现问题要立即上报处理。这两年，整修金山岭长城马道，加固敌楼、墙体，这不仅保护了长城，也保护了我们。人们都说“爬长城”，没人说“走长城”，原因就在于长城随山就势，有斜度很大的石斜坡，雪天尤其路滑难行，容易摔倒。整修后，长城的道路更平坦了，长城上也安装了更多新的监测设备，这不仅让长城的保护更为周全，也让我们的巡护更加安全。

经营者说——

在家门口就把钱挣了

林长友侄子林强，2014年发现家乡长城主题游的市场潜力，回花楼沟村经营自家民宿。他说：这些年，村里民宿的经营模式从“靠天收”逐步变为发展“新住客”，民宿数量从10余家发展为百余家。以前外出打工是村民的主要经济来源，现在直接或间接从事旅游业的村民达700余人，大家在家门口就能把钱挣了。

大学毕业后，我先后在北京、天津闯荡了两年，2014年发现家乡长城主题游的市场潜力，回家经营“长海民宿”，长海是我父亲的名字。

2016年，花楼沟村已经有10余家民宿。为了让我家的“长海民宿”脱颖而出，我决定改造升级。每逢夏秋，雨后的金山岭长城便容易出现云海奇观，犹如仙境。我于是重点改造庭院，让客人在庭院中便能坐观长城云海。改造完成后，民宿入住量快速上升，回头客多。

随着金山岭的名气越来越大，游客不断增多，花楼沟村村民的经营意识、服务水平不断增强。因为经常接触外国游客，村民还学会了用简单英语与外国人做生意。

这些年，我们村的民宿经营者都深切体会到了“围绕需求，匹配服务”的重要性。几年前，我和不少村民做过“背包客”。当时，摄影爱好者的设备既多又沉，上年纪的摄友腿脚不灵活，我们就为他们导游、导拍、背行李装备，全程照应他们。旺季每天跑个两三趟，每趟收入100至150元。后来，科技进步了，摄影器材愈发小巧，功能愈发强大，“背包客”生意不如从前。我们就将重点放在定制化服务：为不同游客定制最适宜线路，不同季节为摄影爱好者提供最佳摄影机位，为团体游提供特色领路讲解，向游客提供本地自产时令瓜果等服务。总之，无论是“背包客”还是“定制服务”，游客想要的，就是我们要提供的。经验证明，只要把长城保护好，再把服务做到位，“背靠长城好乘凉”。

这些年来，村里民宿的经营模式也发生了巨大变化。从2014年起，村民自发成立了乡村旅游专业合作社和乡村旅游协会，打破了旅游经营户“单打独斗”的局面。村民也从游客来了就接待、没有就赋闲在家的“靠天收”模式，发展到靠直播、微信朋友圈、各大旅游网站等主动推广，主动发展“新住客”的新模式。

这些年来，长城主题旅游的兴盛深刻地改变了我们村。10年前，外出打工是村民的主要经济来源，10年间，村民陆续开起农家院，民宿从10余家上升至百余家。村民用自家房接待游客住宿，再不用背井离乡，坐在家门口就把钱挣了。

摄影者说——

幸福感写在村民脸上

摄影爱好者杨鸿壮是长海民宿的常客，这些年长期在金山岭拍摄。他说：2008年，村里还是清一色的农家房，吃饭、住宿条件还比较简陋。2017年再来时发现村庄面貌大变，农家院、特色民宿如雨后春笋，各个装修一新。如今，长城兴，日子美。这些年的交流中，能明显感受到幸福感就写在村民的脸上。

“不到长城非好汉，不到金山岭拍摄必遗憾。”2008年，公司团建，我第一次来到金山岭长城。当时最大的感受就是震撼，那种雄奇壮美、气象万千的变化，真是江山如画，一下子把我心里的热情给点着了。尽管只住了短短5天，但金山岭长城在我心里烙下了印记。

从2017年开始，我年年都来，四季必到。我每次来拍长城，都少不了一位资深“向导”——林长海。林长海是林强的父亲、林长友的大哥，在金山岭景区做绿化管理，不仅把一草一木拾掇得明明白白，对当地的气候也了如指掌。

一次，金山岭长城晴空万里，我正慢悠悠地在长海民宿呷着茶，琢磨到哪去拍日落。这时林长海回来了，兴冲冲地说：“杨老师，赶紧上山，西面山头起云了，一会儿很可能下雨，雨后黄昏，准有彩虹。”我当时半信半疑，但还是跟着他出发了。果然，过了15分钟，一阵风后，大雨倾盆，雨住风停，太阳光从云缝里挤了出来，彩虹真的出现了！我大喜过望，拍下了至今仍引以为傲的雨后彩虹照片。

2017年至今，我来金山岭30多次，每次最短也能住上一周。每一次，我都怀着期待来，带着惊喜走。这些年，我感受到不断变化的，除了长城景色，还有花楼沟这个小村庄。2008年，村里还是清一色的农家房，吃饭、住宿条件还比较简陋。2017年再来时发现村庄面貌大变，农家院、特色民宿如雨后春笋，各个装修一新。2019年，我一连9个月住在花楼沟村拍摄金山岭长城。本以为在村里待这么久要吃点苦，谁知从饭菜口味到住宿条件，从拍摄时间到拍摄地点，村里人都给安排得妥妥帖帖。痴迷于拍摄金山岭长城的不止我一个。近年来，摄友纷至沓来，把整个村子都带出了“摄影味儿”。

花楼沟村村民的好日子，肯定有长城的馈赠，但他们那种服务专业、心思细腻、对客户需求的敏感，更是靠后天勤劳奋斗所练就的。如今，长城兴，日子美。这些年的交流中，我能明显感受到幸福感就写在他们的脸上。他们对长城的保护和热爱实打实地落在行动上，更深深融入他们的血脉里。

村支书说——

小山村迎来大变化

采访中，花楼沟村党支部书记段九来对这些年的变化深有感触，他说：这些年来，曾经落后的小山村迎来了大变化，在旅游列车拉动下，颜值提升越来越快。

2015年，按照上级部署，镇上全面启动了金山岭片区美丽乡村建设，花楼沟村是全镇建设的典范。这次建设中，花楼沟村完成饮水安全、基础设施、垃圾处理、厕所改造、村庄绿化、民居改造、污水处理、土地平整、环境美化等9大类20余项工程。我们硬化道路巷道1.2万平方米；安装太阳能路灯；清理垃圾5900立方米；栽植国槐、丁香等420株；建设多功能文化广场3800平方米……村子变成宜居宜业和美乡村，谁见了都爱。

2017年，金山岭长城景区周边农家院的整体改造又掀开大幕。旧式民居经过改造整修，面貌焕然一新。村民王新兰家原来是一层的灰瓦房，每当下雨，院子里就泥泞不堪；现在是二层楼，灰砖白墙的四方院子，院子里也铺上了透水砖，院子外边的空地修筑了花池子。最近一年，村容村貌持续改善。我们清理农村生活垃圾，规范柴堆摆放，清洁水体河道等。

近几年来，长城国家文化公园金山岭段的建设给花楼沟村带来了全新机遇。长城国家文化公园金山岭段包含文旅融合工程，共实施6大项目，其中一项是长城人家项目。

长城人家项目，依托金山岭长城周边花楼沟、缸房、古城川等村落，对原有美丽乡村和农家院资源整合升级、分类建设，打造融合长城文化元素的民宿，该项目现已完成。在此基础上，我们又深挖花楼沟村文化内涵，打造国际摄影艺术村，规划实施了摄影主题民宿、摄影主题酒吧、摄影景观小品、民宿展览馆等业态，进一步提升长城人家精品民宿的竞争力。

花楼沟村如今不仅面貌一新，发展潜力也越来越大。随着长城国家文化公园相关项目的深入实施，花楼沟村的未来会越来越美好。

《 人民日报 》（ 2023年05月03日 07 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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