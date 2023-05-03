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2023年民营企业服务月活动蓬勃开展

2023年05月03日08:19 | 来源：光明日报
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当前正值求职季，记者从人力资源和社会保障部获悉，目前，2023年民营企业服务月活动正在各地蓬勃开展。按照人社部统一部署，各地重点聚焦民营企业需求，广泛开展深入企业调研走访，将就业政策、用工指导、招聘活动等送进企业、送进社区，千方百计帮助民营企业解决招聘用工难题，促进民营经济高质量发展，帮助劳动者尽快实现就业。

4月11日，北京市西城区金融街举办民营企业服务月综合服务活动，聚焦经济主体聚集、历史文化积淀特色，邀请金融证券、楼宇物业等31家企业参加，活动当天提供近600个岗位，涉及155个工种，吸引近400人参加应聘，云端直播吸引7.3万人次参与互动。

天津市搭建京津冀一体化招聘平台。4月7日，天津市启动2023年民营企业服务月活动，与北京市、河北省联合开展一体化用工服务，现场吸引184家企业和2100余名求职者参加，投递简历约570份。

山东省淄博市利用大量外地游客来淄体验契机，在火车站、餐饮点、青年驿站、核心商圈和旅游景区等客流量密集地持续推送优质就业岗位、宣传青年人才政策，拓宽毕业生招引渠道。

辽宁省举办中小微企业专场招聘会。4月7日，辽宁省举办“心系中小微助民企发展”专场招聘会暨民营企业服务月启动仪式，现场吸引160余家企业，提供就业岗位4629个，收取简历1122份，达成就业意向723人。

上海市推出长三角G60科创走廊专场招聘。4月7日，2023年上海市民营企业服务月活动启动仪式暨长三角G60科创走廊产业集群专场招聘会举行。招聘现场共有150余家企业参会，提供2300多个岗位，线上线下共吸引2800余人参加，投递简历3600余份，1300多人达成初步意向。

江苏省跑出民企服务“加速度”。江苏省将民营企业服务月活动与毕业生系列活动相结合，提供现场招聘、直播带岗、见习洽谈、创业指导、政策推介等多项主题服务。

陕西省推动公共就业服务进校园。4月7日，陕西省与驻陕高校联合举办校园招聘及就业指导活动，推动公共就业服务向校园延伸。

新疆维吾尔自治区开展“一企一策”服务。新疆充分发挥企业服务专员作用，深入民企摸清用工服务需求和招聘岗位信息，了解招聘用工困难问题，针对性提供“一企一策”招聘服务和用工指导服务，帮助企业理性开展招聘。（记者邱玥）

(责编：郭思邈、陈键)
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