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各地迎来假期返程高峰

2023年05月03日08:31 | 来源：光明日报
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从公安部交管局获悉，各地开始迎来假期返程高峰，全国主干公路交通流量呈高位运行态势，高速公路流量创历史新高，除个别路段因流量过大、刮擦事故等出现拥堵缓行外，全国高速公路、国省道干线通行基本正常，截至18时，未发生长时间、大范围交通拥堵，未接报一次死亡5人以上交通事故。

各地公安交管部门最大限度把警力摆到路面，加强路面管控，加强应急处置，加强宣传提示，全力保障“五一”假期返程交通安全畅通。同时，结合假期交通出行规律特点，及时发布高速公路和国省干道交通状况，提示驾驶人安全驾驶、文明行车。

3日是“五一”假期最后一天，返程交通流量将持续高位运行。公安部交管局提醒广大驾驶人，密切注意天气情况变化，合理选择返程时间和路线，雨天驾驶时，要注意控制车速、谨慎驾驶，保持安全车距，不要超速、强行变道、超员、疲劳驾驶，尽量不要选择夜间开车。遇到前方车辆缓行或交通事故时，服从民警指挥，按序排队、依次通行，不加塞抢行，不占用应急车道。（记者彭景晖）

(责编：郭思邈、陈键)
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