人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多地消费市场见闻

2023年05月03日09:40 | 来源：新华社
小字号

北京鼓楼红墙前拍照留念的游客络绎不绝、上海南京路步行街游客摩肩接踵、江苏南京“长江传奇”号游轮来回穿梭、宁夏“沙湖不夜城”灯火辉煌……“五一”假期，各地改善消费环境，促进文化旅游等服务消费，拉动旅游、餐饮、零售等领域消费强劲增长。

“五一”假期，位于北京中轴线上的鼓楼吸引了大量游客，不少年轻人在“鼓楼东大街”路牌旁排队等待合影“打卡”。“今年北京鼓楼在网上火了，我和朋友特意来一睹鼓楼的风采，感受古都北京的独特魅力。”来自天津的游客刘女士兴奋地说。

除了古色古香的景点，北京各大公园推出的文创新品掀起消费热潮。颐和园文创雪糕“重装”上线、天坛公园“苦尽甘来”特色饮品新鲜亮相、北京动物园的北极熊雪糕备受青睐……5月1日当天，北京市属公园及中国园林博物馆、国家植物园就接待游客73.51万人次。

公众出行需求充分释放，刺激假日消费迅速升温。记者5月1日在上海市南京路步行街看到，游客人头攒动、熙熙攘攘，沿路老字号餐厅、食品商店生意红火。

“外地游客大幅增长，散客就餐需求旺盛，本地市民的小型宴会订单量也明显增加。从今年‘五一’假期前四天的营业额来看，超过了2019年同期水平。”位于步行街沿线的老字号新雅粤菜馆负责人对记者说。

据上海市文化和旅游局介绍，“五一”假期前三天，上海共接待游客近900万人次，上海自然博物馆等科普、文博场馆几乎天天“爆满”，江南水乡朱家角古镇还因瞬时客流较大采取了限流措施。

一些上海市民虽然足不出“沪”，但也没少为休闲掏腰包。“我和家人在外露营，短短几天，从只准备了一张野餐垫到扩展了帐篷、露营车、折叠椅等众多装备，陆续花费了一千多元。”上海市民何苗说。

夜幕降临，华灯初上，漫步在依沙傍水的宁夏“沙湖不夜城”，五彩的灯光照亮了整个街区。“五一”假期前两天开街的“沙湖不夜城”，是宁夏首个集游赏观光、购物演艺、休闲娱乐、特色美食为一体的特色旅游街区，夜间文化和旅游消费创新吸引了大量游客慕名而来。依托湖泊与沙丘融为一体的奇观景象以及“不夜城”项目，宁夏沙湖景区在“五一”假期第一天就接待游客4.6万人次。

“假期前三天，宁夏消费市场持续升温，连续3天实现两位数增长。今年‘五一’最大的亮点就是全区上下联动，政企携手共同举办众多活动为消费‘助兴’，随着假期时光推移，活动效应还会持续显现。”宁夏商务厅副厅长朱东说。

还没到晚餐时间，江苏苏州李公堤的多家餐厅就排起了长队。松鼠鳜鱼等苏州特色菜成为许多游客必点的热门菜，夜色下的金鸡湖荡起涟漪，美食与美景交相辉映令人陶醉。

记者采访了解到，“五一”假期，苏州市民加外地游客掀起了餐饮消费热潮，连续多日出现几年来少见的排队场景，不少餐厅的客流量、销售额比双休日增加三成左右。

江水淼淼，清风徐徐。在南京幕燕滨江风貌区，人们在这里徜徉花海、坐船巡江、赶音乐节，享受美好的假日时光……（记者于瑶、杨淑君、陈爱平、杨绍功）

(责编：郭思邈、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
00后“镶贴匠”：“我贴的瓷砖，连强迫症都能治愈”
　　2017年，中建装饰所属深圳装饰现场工程师王佳杰初识镶贴，在师傅的带领下，他完成了人生第一个以杭州西湖为造型的瓷砖镶贴，从此便深深地爱上了这项技术。 起初他的镶贴效果并不理想，对工具使用、贴面技巧、砂浆配比等都不得要领。…
柳祥国：创“锌”带头人 用心做就有无限创新可能
　　“锌电解的工艺看似简单、流程短，但其中包含了很多技巧和学问。只要用心去做，就会有无限创新的可能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部