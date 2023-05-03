北京鼓楼红墙前拍照留念的游客络绎不绝、上海南京路步行街游客摩肩接踵、江苏南京“长江传奇”号游轮来回穿梭、宁夏“沙湖不夜城”灯火辉煌……“五一”假期，各地改善消费环境，促进文化旅游等服务消费，拉动旅游、餐饮、零售等领域消费强劲增长。

“五一”假期，位于北京中轴线上的鼓楼吸引了大量游客，不少年轻人在“鼓楼东大街”路牌旁排队等待合影“打卡”。“今年北京鼓楼在网上火了，我和朋友特意来一睹鼓楼的风采，感受古都北京的独特魅力。”来自天津的游客刘女士兴奋地说。

除了古色古香的景点，北京各大公园推出的文创新品掀起消费热潮。颐和园文创雪糕“重装”上线、天坛公园“苦尽甘来”特色饮品新鲜亮相、北京动物园的北极熊雪糕备受青睐……5月1日当天，北京市属公园及中国园林博物馆、国家植物园就接待游客73.51万人次。

公众出行需求充分释放，刺激假日消费迅速升温。记者5月1日在上海市南京路步行街看到，游客人头攒动、熙熙攘攘，沿路老字号餐厅、食品商店生意红火。

“外地游客大幅增长，散客就餐需求旺盛，本地市民的小型宴会订单量也明显增加。从今年‘五一’假期前四天的营业额来看，超过了2019年同期水平。”位于步行街沿线的老字号新雅粤菜馆负责人对记者说。

据上海市文化和旅游局介绍，“五一”假期前三天，上海共接待游客近900万人次，上海自然博物馆等科普、文博场馆几乎天天“爆满”，江南水乡朱家角古镇还因瞬时客流较大采取了限流措施。

一些上海市民虽然足不出“沪”，但也没少为休闲掏腰包。“我和家人在外露营，短短几天，从只准备了一张野餐垫到扩展了帐篷、露营车、折叠椅等众多装备，陆续花费了一千多元。”上海市民何苗说。

夜幕降临，华灯初上，漫步在依沙傍水的宁夏“沙湖不夜城”，五彩的灯光照亮了整个街区。“五一”假期前两天开街的“沙湖不夜城”，是宁夏首个集游赏观光、购物演艺、休闲娱乐、特色美食为一体的特色旅游街区，夜间文化和旅游消费创新吸引了大量游客慕名而来。依托湖泊与沙丘融为一体的奇观景象以及“不夜城”项目，宁夏沙湖景区在“五一”假期第一天就接待游客4.6万人次。

“假期前三天，宁夏消费市场持续升温，连续3天实现两位数增长。今年‘五一’最大的亮点就是全区上下联动，政企携手共同举办众多活动为消费‘助兴’，随着假期时光推移，活动效应还会持续显现。”宁夏商务厅副厅长朱东说。

还没到晚餐时间，江苏苏州李公堤的多家餐厅就排起了长队。松鼠鳜鱼等苏州特色菜成为许多游客必点的热门菜，夜色下的金鸡湖荡起涟漪，美食与美景交相辉映令人陶醉。

记者采访了解到，“五一”假期，苏州市民加外地游客掀起了餐饮消费热潮，连续多日出现几年来少见的排队场景，不少餐厅的客流量、销售额比双休日增加三成左右。

江水淼淼，清风徐徐。在南京幕燕滨江风貌区，人们在这里徜徉花海、坐船巡江、赶音乐节，享受美好的假日时光……（记者于瑶、杨淑君、陈爱平、杨绍功）

(责编：郭思邈、陈键)

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