人民网北京5月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月3日，五一小长假最后一天，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1935万人次。国铁集团相关负责人表示，为应对返程客流高峰，铁路部门最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，努力满足旅客群众出行需求，预计开行旅客列车11993列，其中加开旅客列车1630列。

数据显示，5月2日，全国铁路共发送旅客1721.3万人次，开行旅客列车11698列，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客140万人次，上海局集团公司发送旅客358万人次，广州局集团公司发送旅客248万人次。5月3日，北京局集团公司预计发送旅客155万人次，上海局集团公司预计发送旅客360万人次，广州局集团公司预计发送旅客276万人次。

该负责人表示，我国铁路部门认真落实以人民为中心的发展思想，充分预想旅客出行需要，切实提高服务品质，进一步改善人民群众出行体验。哈尔滨局集团公司在哈尔滨站、哈尔滨西站设立共享汽车租车点，方便旅客接驳需求。郑州局集团公司加强雨天服务力量和措施，增加警示标识、防滑垫、防滑地毯等，增加客运引导人员，确保旅客安全出行。

武汉局集团公司在“急客通道”、人工核验通道安排志愿者引导，为重点旅客和持爱心卡人员、老年人等脱网人群提供优先进站服务。西安局集团公司西安车站、西安北站在进站口配备“有事就找我”明信片，做好重点旅客服务。

济南局集团公司临沂北站、泰山站等协调市政部门增加夜间公交运行数量，方便旅客公铁行程接续。上海局集团公司上海、上海虹桥、上海南三大火车站候车室通宵开放，为有需要的旅客提供舒适的候车环境，“心尚”服务工作室与地铁开展“路地接续”服务。

南昌局集团公司鹰潭车站与市政公交公司建立联动机制，根据高铁开行动态，及时调整公交班次和开行时间，方便旅客返程。广州局集团公司广州南站积极与地市交通部门进行协调对接，延长运营服务时间，成立15支党员服务队和青年志愿者突击队做好旅客帮扶工作。

成都局集团公司贵阳客运段在贵广、沪昆、成贵等热门旅游方向动车上增加“坐着高铁看贵州”主题窗贴，积极为旅客介绍沿线景点及乘车信息。昆明局集团公司大理、丽江等站成立少数民族志愿服务队，用家乡话为少数民族旅客提供便民服务。兰州局集团公司在公益性慢火车上增设哺乳室，通过“爱心接力卡”做好老人、小孩途中重点服务，为沿线群众提供更加美好的旅途服务。

(责编：郭思邈、高雷)

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