人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国铁路迎来返程客流高峰 五一假期最后一天预计发送旅客1935万人次

2023年05月03日14:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月3日，五一小长假最后一天，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1935万人次。国铁集团相关负责人表示，为应对返程客流高峰，铁路部门最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，努力满足旅客群众出行需求，预计开行旅客列车11993列，其中加开旅客列车1630列。

数据显示，5月2日，全国铁路共发送旅客1721.3万人次，开行旅客列车11698列，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客140万人次，上海局集团公司发送旅客358万人次，广州局集团公司发送旅客248万人次。5月3日，北京局集团公司预计发送旅客155万人次，上海局集团公司预计发送旅客360万人次，广州局集团公司预计发送旅客276万人次。

该负责人表示，我国铁路部门认真落实以人民为中心的发展思想，充分预想旅客出行需要，切实提高服务品质，进一步改善人民群众出行体验。哈尔滨局集团公司在哈尔滨站、哈尔滨西站设立共享汽车租车点，方便旅客接驳需求。郑州局集团公司加强雨天服务力量和措施，增加警示标识、防滑垫、防滑地毯等，增加客运引导人员，确保旅客安全出行。

武汉局集团公司在“急客通道”、人工核验通道安排志愿者引导，为重点旅客和持爱心卡人员、老年人等脱网人群提供优先进站服务。西安局集团公司西安车站、西安北站在进站口配备“有事就找我”明信片，做好重点旅客服务。

济南局集团公司临沂北站、泰山站等协调市政部门增加夜间公交运行数量，方便旅客公铁行程接续。上海局集团公司上海、上海虹桥、上海南三大火车站候车室通宵开放，为有需要的旅客提供舒适的候车环境，“心尚”服务工作室与地铁开展“路地接续”服务。

南昌局集团公司鹰潭车站与市政公交公司建立联动机制，根据高铁开行动态，及时调整公交班次和开行时间，方便旅客返程。广州局集团公司广州南站积极与地市交通部门进行协调对接，延长运营服务时间，成立15支党员服务队和青年志愿者突击队做好旅客帮扶工作。

成都局集团公司贵阳客运段在贵广、沪昆、成贵等热门旅游方向动车上增加“坐着高铁看贵州”主题窗贴，积极为旅客介绍沿线景点及乘车信息。昆明局集团公司大理、丽江等站成立少数民族志愿服务队，用家乡话为少数民族旅客提供便民服务。兰州局集团公司在公益性慢火车上增设哺乳室，通过“爱心接力卡”做好老人、小孩途中重点服务，为沿线群众提供更加美好的旅途服务。

(责编：郭思邈、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
00后“镶贴匠”：“我贴的瓷砖，连强迫症都能治愈”
　　2017年，中建装饰所属深圳装饰现场工程师王佳杰初识镶贴，在师傅的带领下，他完成了人生第一个以杭州西湖为造型的瓷砖镶贴，从此便深深地爱上了这项技术。 起初他的镶贴效果并不理想，对工具使用、贴面技巧、砂浆配比等都不得要领。…
柳祥国：创“锌”带头人 用心做就有无限创新可能
　　“锌电解的工艺看似简单、流程短，但其中包含了很多技巧和学问。只要用心去做，就会有无限创新的可能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部