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“五一”假期市场扫描：新场景、新体验 带动新消费

2023年05月03日19:53 | 来源：新华社
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从灯火通明的古镇夜市，活力涌动的文创街区，再到风景如画的乡村郊野，这个“五一”假期，人们的度假方式“不拘一格”，各类新场景、新体验层出不穷。

5月1日晚，游客和市民在四川省眉山市仁寿县城的商业街逛街购物，休闲娱乐（无人机照片）。 新华社发（潘建勇 摄）

古迹游览、博物馆打卡，文旅深度融合创新带人穿越古今，感受历史与现代的交织。

在天津的中心城区，坐落着数百座拥有百年历史的洋楼，形成了中西合璧、古今交融的独特景观。今年“五一”假期，游客不仅能沉浸式地倾听洋楼的故事，还能在一系列的文化艺术活动中感受老洋楼的新活力。

“在这个百年的老建筑里面，感觉有这样一个咖啡馆，特别新颖，而且走进来感觉氛围特别好。年轻人拍拍照什么的，也很出片。”游客莫钰彤说。

4月29日晩，游客在天津古文化街一店铺选购商品。新华社记者 孙凡越 摄

今年“五一”，天津还在洋楼内打造沉浸式戏剧展演，还原百年前天津的生活场景，包括当时的药铺、当铺、理发店、照相馆等，让游客参与表演，身临其境地感受洋楼背后的历史文化。

“这种走进来去体验洋楼文化的感觉还是挺新鲜的，确实是挺好的一个创新。”天津市民傅晓燕说。

4月29日，参观者在安徽省合肥市肥东县博物馆欣赏隋朝青釉四系盘口瓷罐。新华社发（阮雪枫 摄）

位于河南安阳的曹操高陵遗址博物馆游人如织。遗址博物馆推出的“现场完整背诵曹操诗歌免门票”活动，吸引了众多游客积极参与。

景区还精心打造了《曹操凯旋阅兵》《招贤纳士》等节目，让游客近距离领略汉魏风韵。

“观看完节目，我特别震撼，我希望可以多增加一些这样的节目，让大家多了解一下曹操文化，多了解一下安阳。”当地游客说。

4月30日，游客在重庆市秀山土家族苗族自治县洪安古镇老街观看舞狮表演。新华社发（胡程 摄）

除了城市打卡，还有不少人选择乡野寻趣，去“有风的地方”寻求大自然的治愈。

云南省腾冲市腾越街道洞坪社区长洞自然村，距腾冲城区三公里，是一个未被开发的古朴村落。这个“五一”假期，长洞村依托村口的小溪，开发了乡村漂流，让游客能在惬意的漂流途中游览长洞村优美的自然风光。

“这个村落保留这么好的这些房子，就像一个活着的历史，在这个巷子里慢慢地走着，慢慢地体会，真的能感受到中华传统文化在这里的传承和保留，有一种跟历史交流的感觉。”北京游客王建军说。

在云南省腾冲市腾越街道洞坪社区长洞自然村，游客在小溪里体验漂流。（视频截图）

在位于天津的中天煋河村房车露营公园，不少人通过露营寻找“诗和远方”。

“城市节奏太快了，工作也挺紧张的。露营就感觉能亲近大自然，特别轻松。”天津市民刘女士说。

“这一两年、两三年就感觉到这个露营的需求是越来越大了。”中天煋河村房车露营公园负责人陈彬说。

4月30日，小朋友在贵州省毕节市大方县一家露营基地放风筝。新华社发（李华 摄）

据中国国家铁路集团有限公司消息，今年“五一”小长假期间，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。

来自携程的数据显示，“五一”假期首日（4月29日），平台整体旅游订单量同比去年“五一”首日增长超10倍，较2019年“五一”首日增长超1倍。比较今年春节假期首日激增668%。

伴随着旅游订单量的增长，人们的消费场景、消费体验不断“翻新”，多样化的度假方式正在带动形成新的消费增长点，为经济发展注入勃勃生机。

记者：张梦洁、杨金鑫、刘润芝、李帅、郝杰、方金洋、何春好

报道员：杨亚娟

编辑：吴炜玲、张欢

配音：胡函博

制作：新华FM工作室

新华社音视频部

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(责编：袁勃、胡永秋)
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