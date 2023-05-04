张昕怡、孙晓辉

今年“五一”假期，山东成为全国旅游热门目的地。而其背后，文旅高质量发展是重要推动力。立足丰富的文化旅游资源，今年山东全面启动沿黄河、沿大运河、沿齐长城、沿黄渤海、沿胶济铁路线“四廊一线”文化体验廊道建设，联动全省文化旅游资源，培育文化展示体验新窗口，有力促进区域协调发展与乡村振兴。

文化展示新窗口

夜色映衬下，山东济宁任城区古运河边的节日彩灯格外鲜艳。“五一”假期期间，游客乘船夜游“运河记忆”项目，在京杭大运河上往来穿梭，途经玉堂酱园、太白楼等沿河历史文化景点，欣赏灯光秀和沿岸特色演出。

岸上的商业街人气更旺，不仅有面塑、剪纸等非遗体验摊位，还有各种当地特色美食供游客选择。“我们把传统文化元素融于项目设计中，让游客能在游玩中感受运河文化。”“运河记忆”项目办公室主任丁欣说，假期这几天，“运河记忆”历史文化街区成为新晋热门“打卡地”。

“五一”假期，孔子故里济宁曲阜市启动“黄河大集”春游季活动，文化味的大集在曲阜城乡各处“开花”，游客们体验文化，购买文创产品。

在曲阜市吴村镇的“黄河大集”上，当地葫芦雕刻手艺人张锡峰用浅刻、镂空等技法在葫芦表面勾勒出一个个精美图案，引来众多游客们驻足观看。“处处都在举办文化活动，很热闹，到孔子故里体验传统文化不虚此行。”济南游客王腾飞说。

“葫芦谐音福禄，上面雕刻孔子故里的山水或是圣人，寓意好，有特色，很多游客都喜欢。”张锡峰说，今年“文化大集”多了，手艺人有了舞台，集市开幕以来，他已经卖出5000个葫芦。

在山东，以丰富多彩的文化活动为载体和以传承创新为核心的“文化味儿”文旅项目处处可体验，文化展示、文化体验、文化消费更加鲜活生动地融入旅游，“四廊一线”正成为优秀传统文化展示的新窗口。

协调发展新机遇

“四廊一线”文化体验廊道纵横交错，贯穿东西，覆盖山东16个市的7000多万人口，占全省总人口70%以上，将文化旅游等资源有效统筹，正成为山东省内区域协调发展的重要抓手。

来胶东半岛看海，去淄博吃烧烤，到泰山看日出……“四廊一线”文化体验廊道带动山东各地把游客吸引来，留得住。

数据显示，今年“五一”假期前四天，山东全省重点监测的200家旅游景区日接待游客最多达到515.5万人次，实现门票收入10157.2万元；各地酒店、民宿入住率大幅提高，且留宿时间大幅延长。

从单个城市、景区的“单打独斗”到“四廊一线”五条文化轴线上的区域协同，政策辐射范围不断扩大，给“四廊一线”轴线范围内的文旅资源提供了新发展机遇。

为更好整合文旅资源，山东推出“好客山东 云游齐鲁”智慧文旅平台，融合全省16市文旅资源，积极推动形成“省市联动一体化”局面。

目前，已有1700余家景区进驻智慧文旅平台，全省4A级景区和省内沿黄流域主要景区基本进驻，3.4万家酒店可线上预订，主要文旅企业、文博场馆可进行全方位展示，平台用户达320余万人。

乡村振兴新引擎

“齐长城弯又弯，一条长龙卧云间。”在济南市莱芜区茶业口镇，几百年来一直流传着这样一首歌谣。

茶业口镇在春秋战国时期是重要的古商道，现存黄石关、风门道关等齐长城重要关口，这段随山势呈东西走向的齐长城南侧依次分布着卧云铺等5个古老山村。

近年来，莱芜区围绕齐长城沿线村庄开发旅游产业项目，一条9.7公里的山路从山脚修到山顶，串起了卧云铺等5个村庄，让曾经封闭的山村慢慢恢复了生机。

“齐长城沿线自然风景秀丽，卧云铺村山环水绕、物产丰富、文化底蕴深厚，拥有得天独厚的优势。”卧云铺村党支部书记刘欣奎说，以前眼瞅着满树的红香椿没人来买，现在每斤能卖到4元；以前卖不出去的山韭菜花经过加工，一年至少能卖5万元；以前留不住人，现在修建了民宿，外地游客常来住上好几天……

“出门靠舟船，四面水相连。曲径通幽处，以为是江南。”位于济宁市微山县的南阳古镇是大运河上保存最好的古镇之一，至今仍保留着30多处御膳房、皇粮殿等古迹。

南阳镇镇长刘虎说，当地坚持生态优先，以旅游驱动、产业带动为重点，打造渔家婚礼、龙船运河游等文化观光项目，利用互联网销售芡实、野生菱米、咸鸭蛋等特产，有效拓宽村民增收致富途径。

山东“四廊一线”五条文化轴线联通省内的重点景区、遗址遗迹、古城古镇古村等节点。其中，重点建设的130个沿线村庄将串点成线、以线带面，有效助力齐鲁大地乡村振兴。

“在文化产业对乡村经济社会发展综合带动作用日趋显著的背景下，文化体验廊道建设将推动文化和产业的双向共赢，为乡村振兴开辟一条新的产业赛道。”山东大学教授王忠武认为。

新华社济南5月3日电

(责编：王震、陈键)

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