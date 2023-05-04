守护一方呦呦鹿鸣
2023年05月04日08:43 | 来源：新华每日电讯 新华关注·各地
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阳春三月，草长莺飞，一群麋鹿在草地上悠闲漫步，几头幼鹿不时穿梭其中……近期，在位于湖北天鹅洲长江故道边的石首麋鹿国家级自然保护区，麋鹿大家庭迎来了一批新成员。
石首麋鹿国家级自然保护区成立于1991年，这里牧草丰富，湿地生态系统完整。30多年间，麋鹿种群繁衍扩散，逐渐形成了保护区、东升三合垸、小河杨波坦及湖南洞庭湖4个小种群，从最初引进的64头发展到2500余头，全部实现自然繁衍，恢复了野生习性。
“每年三月下旬到五月下旬是麋鹿的产仔期，我们近期已经监测到约150头幼鹿，预计今年新生麋鹿将超过350头。”湖北石首麋鹿国家级自然保护区管理处工程师张玉铭介绍，孕期的母鹿受到惊吓容易流产，刚出生的幼鹿比较瘦弱生存能力不强，保护区将有针对性地加大巡护和监测力度，让麋鹿安心生产，保障“鹿宝宝”健康茁壮成长。
在1567公顷的保护区内，一支由两名工程师和八名巡护员组成的队伍默默照顾着这些麋鹿。家住保护区周边村庄的王传军去年成为一名巡护员。他说：“以前是麋鹿的邻居，现在是麋鹿的家人，看着这些活蹦乱跳的小鹿就像看自己的孩子一样。”
巡护队伍通过望远镜、长焦相机、无人机、视频监测塔、红外相机等工具，对1500余头麋鹿进行日常监测、年节律周期监测、种群动态监测，并对保护区内的气象数据、水文数据、地表水质数据、植被类型以及其他野生动物情况进行监测记录。他们还需要承担卡口值守、应急管理等工作。在他们的悉心照料下，这里成为适宜麋鹿种群栖息的家园。
(责编：王震、陈键)
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