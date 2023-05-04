朱青、马姝瑞

随着机器声音停止，40岁的车工王书君结束了两个小时紧张的实操考试，露出了开心的笑容。今年劳动节，他和安徽省马鞍山经纬回转支承股份有限公司的另外两名工友，一同收获了一份期待十余年的喜悦——通过马鞍山市探索的特殊技能人才评价机制，他们从初级工连跃三级，晋升成为技师。

在车工岗位上，王书君已经埋头钻研了20年。他不但在回转支承滚道半精加工及精加工技术上让人叹服，还对工艺系统不断研发改进，带出的20多个徒弟也都技术精湛。但因为缺乏学历，王书君一直停留在初级工的职业技能等级，无法享受高技能人才的优惠政策。

马鞍山市多家企业反映，许多在关键岗位上具有精湛技艺的特殊技能工人，因学历低、常年外勤等因素，按照已有的职业技能评价条件，他们很难获得应得的等级。

企业有所呼，政府有所应。马鞍山市人力资源和社会保障局经过多次现场调研和反复讨论，2022年4月在全省率先出台了《马鞍山市特殊技能人才技能评价办法（试行）》（以下简称《办法》），打破学历高、资历长等“评职称”的条件限制，符合条件的均可破格或越级参加高级工以上等级评价，为特殊技能人才开辟专门通道。

这场打通企业特殊技能人才晋升通道的变革，很快“一石激起千层浪”。40岁的中钢天源股份有限公司钕铁硼磁性材料厂钳工孙林是第一批报名的工人：“这个新政策一出来，工友们的微信群都沸腾了！”和孙林一样第一批晋级的，还有41岁的华孚精密科技（马鞍山）有限公司操作工夏玉华，拿到了高级工证书的他还把微信签名改成“咱的春天到了！”

“《办法》将原先人社部门的相关权限，下放到具备认定资质的企业手中，我们企业可根据自身实际需要，自主确定和完善评价条件，选择运用考核评价、业绩评比、过程评价和竞赛选拔等方式开展自主评价。”汉马科技集团股份有限公司人力资源高级经理陈玉龙说，劳动节前夕，7名工人从全国各地外勤工作岗位上赶回马鞍山，参加了今年的技师评定考试。

这一破格机制让一个个一线“技术大咖”脱颖而出，获得“实至名归”的晋升。他们为之兴奋的不仅是薪酬待遇的提升，更有荣誉感的激励、进取心的增强。

“我们三个人这次都通过了特殊技能人才技能评价，成为技师。这是对我们勤学苦练、埋头钻研的认可，也是一种荣誉。”王书君自豪地说。

截至目前，马鞍山市共认定职业技能自主评价资质备案企业31家，已有1616名特殊技能人才破格取得高级工以上职业技能等级证书。“所有人员均纳入全市技能人才数据库，按政策兑现职业技能提升补贴，企业自行提高薪酬待遇。”马鞍山市人事考试院副院长、市职业技能鉴定指导中心副主任范家木说，挖掘和留住更多高技能人才，也将为当地经济社会高质量发展提供更多活力。

新华社合肥电

(责编：王震、陈键)

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