本报记者 刘坤

春和景明，恰是开工好时节。

近日，甘肃省黄龙抽水蓄能电站顺利开工，项目总投资153亿元，设计总装机容量210万千瓦；江苏省江阴靖江长江隧道北接线、341省道宜兴周铁至杨巷段、宿连航道二期工程连云港段等交通项目开工……

今年以来，各地积极推动重大项目开工建设，一幅幅“施工图”加快转变为“实景画”。最新数据显示，一季度，全国固定资产投资（不含农户）107282亿元，同比增长5.1%，与上年全年持平。

投资是连接当前和未来的跨期纽带，是对接需求和供给的结合点。当前和今后一段时期，我国投资形势如何？怎样进一步增强投资对优化供给结构的关键作用，为稳增长提供强大支撑？

拉动GDP增长1.6个百分点

一季度，贵阳至南宁高铁、福州至厦门（漳州）高铁、广州至汕头高铁完成正线铺轨，南昌至景德镇至黄山高铁、济南至郑州高铁山东段、丽江至香格里拉铁路等一批重点在建项目控制性工程实现突破……

不只是铁路，水利建设投资同样是“大手笔”。湖北姚家平水利枢纽工程、安徽凤凰山水库工程、宁夏贺兰山东麓防洪治理工程、四川三坝水库工程、云南腾冲灌区工程等11项重大水利工程开工，总投资规模476亿元……一季度，全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%。

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮介绍，一季度，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目42个，总投资2803亿元，其中审批35个，核准7个，主要集中在高技术、能源、水利等行业。其中，3月份审批固定资产投资项目7个，总投资104亿元，主要集中在高技术等行业。

投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一。

今年以来，我国坚持扩大内需，积极发挥投资对优化供给结构的关键作用，加大重点领域和关键环节投资，积极扩大民生领域投资，重大项目建设、设备更新改造加快推进，为推动经济企稳回升提供了有力支撑。

一组组数据反映出当前我国的投资形势：一季度，基础设施投资同比增长8.8%，为未来发展增强了后劲；制造业投资同比增长7.0%，其中高技术制造业投资增长15.2%，高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长20.7%、19.9%；高技术服务业投资同比增长17.8%；社会领域投资同比增长8.3%，其中卫生、教育投资分别增长21.6%、6.2%……

此外，据统计，一季度，资本形成总额对经济增长贡献率为34.7%，拉动GDP增长1.6个百分点。

专家表示，总的来看，今年以来投资平稳增长，结构持续优化。同时，也要看到，我国投资稳定增长仍面临一些制约因素。比如，我国制造业一些关键环节还存在短板，改造升级潜力巨大；我国在城乡区域之间基础设施条件方面还存在差距，交通、水利、能源领域还存在弱项。下阶段，随着传统产业改造升级，新兴行业创新发展，对实体经济支持力度加大，投资稳定增长有望持续。

积极扩大有效投资

机器轰鸣，工地火热……放眼全国，多地正持续加快重大项目建设。

在贵州，工程车辆频繁穿梭、在建厂房随处可见，大抓项目、抓大项目成为各级党委政府今年的一项重要工作；在重庆，354个重大项目集中开工，总投资3194亿元，其中，鹿角隧道及东延伸线、石板大健康产业园等9个项目单项总投资超50亿元……

重庆市发展改革委相关负责人表示，重庆将再超前谋划一批重大项目，强化项目投资有效性论证，积极有效防范化解政府性债务风险，形成重大项目“完工一批、在建一批、开工一批、论证一批”的良性循环。

今天的投资就是明天的供给，重大项目投资看“量”更看“质”。从投资项目全生命周期来看，投资项目包括项目决策、建设、运营三个主要阶段。提高投资质量，既利当前，更惠长远。

近日，国家发展改革委印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明，包括《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》《企业投资项目可行性研究报告编写参考大纲（2023年版）》和《关于投资项目可行性研究报告编写大纲的说明（2023年版）》，进一步提升投资项目前期工作质量和水平。

“高质量发展需要高质量的投资，高质量的投资需要高质量的投资决策，而可行性研究是投资决策的核心环节，投资项目是投资活动的微观基础。”国家发展改革委有关负责人强调，国家发展改革委将推动各有关方面更加重视项目可行性研究工作，将有关要求落实落细到投资各行业各领域各主体，以高质量的可行性研究工作提升投资决策的科学化水平，助力扩大有效投资。

“投资项目建设是一项系统性工程，前期工作事关投资建设成败。提高前期工作质量，关键在于扎实、深入、充分做好可行性研究工作。”中国工程咨询协会会长肖凤桐说，要力求聚焦国家重大战略推进重大项目，聚焦区域协调发展扩大有效投资，聚焦关键领域和薄弱环节补短板强弱项。

国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员魏琪嘉表示，投资关键是在“有效”两个字上下功夫。要厘清扩大有效投资的方向和重点，提高各类资金投入产出效率，通过加大投资力度，带动相关产业上下游投资。

在扩大新型基础设施有效投资方面，国家信息中心信息化和产业发展部副研究员王威认为，一方面，要充分发挥中央预算内投资引导带动作用，用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等，加大对新型基础设施建设的支持力度。另一方面，要增强社会资本参与新基建项目投资的积极性，通过产业引导基金等方式，降低项目初始投资风险，吸引社会资本参与。

“此外，要创新融资产品和服务，鼓励开发性金融机构加大对新型基础设施建设中长期贷款投放力度，提高企业资本市场融资能力。”王威说。

提振民间投资信心

民间投资是拉动投资增长的主力军。去年，国家发展改革委专门出台文件，持续加大力度支持民间投资发展。

孟玮介绍，从进展情况看，“十四五”规划102项重大工程重点领域任务已细化分解到具体项目，吸引民间资本参与；去年以来，各地推介的5万余个项目中超过9000个吸引到民间资本参与，涉及民间投资2.9万亿元。在各方共同努力下，民间资本参与国家重大工程和补短板项目的积极性不断提升。

同时，也要看到，近一段时间以来，民间投资一直处于低位。最新数据显示，今年一季度，民间投资同比增长0.6%。

专家认为，影响民间投资的因素较多，其中一个重要方面是短期受房地产市场调整的影响。一季度房地产开发民间投资下降13.8%，下拉民间投资增速5个百分点。此外，民间投资还面临近期企业效益下滑、市场预期不稳等制约因素。

今年的政府工作报告提出，促进民营企业健康发展，破除各种隐性壁垒，一视同仁给予政策支持，提振民间投资信心。近日，国家发展改革委表示，将会同有关方面，通过建机制、强服务、重前期、优环境、促融资、抓示范等工作，使更多民间资本参与到国家重大项目建设中来。

“加强统筹谋划和系统部署，建立鼓励民间资本参与重大项目建设机制，做好工作调度，常态化推进重点项目，形成上下联动、横向协同的推进格局。”孟玮说，加强信息发布和引导，依托全国投资项目在线审批监管平台，积极向民间资本推荐吸引力强的项目。推动各地及时解决项目公开推介、引进民间资本过程中的问题，明确支持措施，做好相关服务，为项目落地创造良好条件。

孟玮表示，对吸引到民间资本参与的国家重大工程和补短板项目，推动加快项目审核备、规划选址、环境影响评价、施工许可等前期工作手续办理。鼓励民间投资参与盘活国有存量资产。明确不得以所有制性质作为选择标准，不得以企业规模等因素作为主要评标条件。在安排各类政府性投资资金时，对民间资本一视同仁，继续通过政策性开发性金融工具等支持民间资本参与的重大项目。

此外，孟玮说，推动金融机构按市场化原则，加大对民间投资项目的信贷支持。鼓励民间资本通过产权交易等方式盘活自身资产，支持符合条件的民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），提升投资积极性。发挥引领带动作用，吸引更多民间资本参与重大项目建设。

专家认为，总的来看，下阶段积极推动完善市场环境、增加对民营企业的支持等政策措施，将有利于民间投资逐步回稳。

(责编：王震、陈键)

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