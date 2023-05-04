科技日报南京5月3日电 （记者张晔）4.6亿年前的“海绵宝宝”什么样？它们的发现对动物演化研究有哪些帮助？记者5月3日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉，该所国际科研团队在英国威尔士中奥陶世地层中发现一个保存有大量精美软躯体化石的特异埋藏化石库。该生物群已发现170多种生物，其中海绵动物最为丰富，约40种。这项研究揭示了4.62亿年前奥陶纪海洋生物多样性和生态面貌，并为早期动物小型化研究提供了新的视角。相关成果于5月1日发表在国际期刊《自然—生态与进化》。

奥陶纪因生物多样性大幅度增加，在科学界有“奥陶纪生物大辐射”之称。各类丰富的生物开始向海洋进发，从此之后海洋真正热闹起来。

但是，海洋中的软躯体生物往往难以完好地保存地层中，因此，保存有这类型生物群被称为“特异埋藏化石库”，为了解早期生物的形态和生态群落特征提供了宝贵的窗口。

此次，由南京古生物所外籍科学家约瑟夫·博廷、副研究员马俊业与研究员张元动等组织的国际科研团队发现的“布尔吉斯页岩型”特异埋藏化石库——城堡滩生物群位于英国威尔士中部城堡滩采石场，距今约4.62亿年。

截至目前，城堡滩生物群已发现的多种生物，涵盖海绵动物、刺细胞动物等多个动物门类。许多化石保存着软组织，如消化系统和神经组织如眼睛、视神经和大脑等。另外，该生物群中大多数生物体型较小（1—5毫米长），为早期动物小型化研究提供了新的视角，值得进一步研究。

专家表示，城堡滩动物群不仅具有较高的生物多样性，还展示出海洋动物的演变，城堡滩动物群既包括了寒武纪生物群的典型类群，如捕食型生物似欧巴宾海蝎节肢动物，也含有丰富的古生代滤食性的新生类型，如腕足、笔石以及苔藓虫等。因此，城堡滩动物群揭示了海洋生态平衡系统从寒武纪捕食型主导向古生代滤食性动物主导类型转变的新阶段。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经