人民网北京5月4日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，“五一”假期，各类出行需求集中释放，全国铁路客流持续保持高位运行，运输整体平稳有序。4月29日至5月2日，全国铁路累计发送旅客7153.1万人次、开行旅客列车46059列，日均发送1788万多人次、开行11500多列，远超去年同期。

继4月29日单日旅客发送量创历史新高后，4月30日至5月2日，几个客运大局客流持续旺盛，中国铁路北京、上海、广州局集团有限公司日均旅客发送量分别在145万人次、364万人次、259万人次以上。

铁路部门充分运用12306售票大数据分析旅客出行需求特点，最大限度挖掘运输潜力，动态调整列车开行方案，持续增加客流集中方向运力，满足旅客旅游、探亲等需求。

5月1日，中国铁路沈阳局集团有限公司加开旅客列车74列，其中“东北红色游最美线路”沈丹高铁上加开列车14列。

中国铁路济南局集团有限公司加开青岛、淄博、临沂、菏泽等热门方向旅客列车46列，重联动车组列车103列，加挂普速列车车厢59辆。

针对返程客流增长的实际，5月2日，中国铁路武汉局集团有限公司加开北京、广州、上海、成都、宜昌等方向列车134列，加开热门方向夜间高铁列车22列。

中国铁路兰州局集团有限公司实施高峰线运行图，开行银川、西安、连云港等方向动车组列车11对，安排兰州开往北京、广州、上海、杭州等方向的12列动车组列车重联运行。

铁路部门认真落实以人民为中心的发展思想，切实加强假日期间旅客服务，进一步提升人民群众出行体验。

中国铁路哈尔滨局集团有限公司招募300余名志愿者，在车站候车室、进站通道、扶梯等重点区域协助铁路客运人员做好旅客进出站引导、重点旅客服务等工作。

中国铁路郑州局集团有限公司洛阳龙门站在候车室、出站口设置拍照打卡点，联合地方文旅部门开展庆祝“五一”快闪活动，并向旅客赠送牡丹饼、传统折扇等小礼品。

中国铁路成都局集团有限公司重庆客运段在成渝高铁复兴号动车组上设置特色“安心箱”，配置老花镜、儿童绘本等17种贴心服务备品，以备旅客不时之需。

(责编：王连香、高雷)

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