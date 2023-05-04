原标题：再现人形机器人创业史 《青春之城》引发深圳科技青年追剧热潮

近日热映的《青春之城》将视角聚焦于深圳人工智能、人形机器人等前沿科技领域，引发了科技企业和科技青年的热议。4月28日，深圳南山智园联合优必选科技共同举办《青春之城》观影会，深圳科技青年相聚追剧。

在当晚播出的剧集中，随着深圳企业优必选科技所研发的Walker机器人在《青春之城》中亮相，意味着方远舰和团队“砸锅卖铁好几年”，终于成功自主研发出属于中国的人形机器人，现场观影的深圳科技青年们响起了热烈的掌声，表示太“燃”了！

谱写深圳奋斗者史诗，《青春之城》引发热议

《青春之城》由广东省委宣传部、深圳市委宣传部、南山区委区政府、福田区委区政府荣誉出品，深圳市委宣传部组织创作，以深圳这座充满青春活力、奋斗逐梦的梦想之都、青春之城为原型，体现一代又一代深圳奇迹创造者敢为人先、敢闯敢干、不怕失败的创业精神，再现了大湾区火热的生活场景和光明的发展前景。

剧中，深圳的创业者和基层工作者们为了掌握产业核心技术，拥有自主知识产权，一路披荆斩棘，终见曙光。方远舰研发人形机器人的经历是故事主线之一，他本有着优渥的经济条件却走出自己的舒适圈，追寻自己心中的热爱，下定决心要将人形机器人核心技术掌握在自己手里。在研发人形机器人的过程中，方远舰面临经济压力、心理压力、情感压力等多重障碍，但他坚信“二十一世纪，机器人的一小步，就是人类的一大步”，即使不被人看好，仍然以“虽千万人吾往矣”的勇气，义无反顾地走上创新之路，最终带领团队破釜沉舟地研发出世界领先水平的人形机器人。

《青春之城》将主人公的奋斗血泪史毫无保留地展现给观众，让观众形成意识上的认同，达成情感上的共鸣，对深圳的创新创造也有了更深刻的感受。

乘风破浪开新局，深圳企业勇闯人形机器人“无人区”

作为《青春之城》电视剧人工智能机器人合作伙伴，优必选科技是该剧的技术支持单位。优必选商用服务机器人克鲁泽、智能人形教育机器人悟空、大型人形机器人Walker在剧中分别饰演了熊孩子、雨滴和哪吒三款机器人。

优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑表示：“《青春之城》中，方远舰在鹏城披荆斩棘、乘风破浪，立志创造中国人形机器人的故事让我往事历历在目。2012年，优必选科技在深圳成立并开始研发、设计人形机器人。当时，中国在人形机器人领域还是一片空白，但我们下定决心要闯进这个‘无人区’。在所有机器人的研发中，人形机器人的挑战难度是业界公认最高的，涉及多项复杂技术，需要长期的研发积累，无法一夕之间速成。我们很早就意识到关键核心技术等不来、靠不来、买不来，需要脚踏实地地研发、持之以恒地投入，来不得半点侥幸，也没法弯道超车。创业11年，优必选科技平均每年投入的研发费用超过60%，全球专利授权已超过1600项。”

近年来，深圳智能机器人产业发展态势良好，一批“明星”企业崭露头角，形成了从关键零部件到整机应用的完整产业链，为高质量发展提供了强劲的增长动力。2022年6月，《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》及配套文件发布，明确20个战略性新兴产业集群和8个未来产业发展重点，智能机器人产业集群正是重点发展之一。

2023年1月18日，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出深化重点领域“机器人+”应用，支持一些新兴领域探索开展机器人应用。在ChatGPT等人工智能技术的快速发展下，机器人推动经济社会高质量发展的能力将显著增强，相信在深圳这座青春与梦想之城，机器人产业将谱写中国科技自立自强的新篇章。（张文）

(责编：曹淼、李源)

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