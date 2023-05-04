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链家“新青年”|追梦路上，他们交出了青春答卷

2023年05月04日15:54 | 来源：新华网客户端
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原标题：链家“新青年”|追梦路上，他们交出了青春答卷

　　五月，是青春飞扬的季节。五四精神，描绘出一代又一代青年人的青春底色。

　　在链家，有着这样一群“新青年”，他们是他人美好居住的守护者，也是自己幸福生活的创造者，日复一日，在平凡的工作中奉献着不平凡的青春力量。

　　历世纪岁月，多少人追寻青春的意义。青春是什么？今天，这群链家“新青年”各有答案！

　　魏艳菲：青春，就是“有力量把温暖传递给更多的人”

　　“是家里人卖房意向未达成一致？还是另有隐情？”

　　链家成都分公司经纪人魏艳菲，觉得最近录入的一套房源有些奇怪——联系业主时，对方会回复微信，但却从来不接听电话。

　　由于房产交易的复杂性，经纪人需要和客户进行充分细致的沟通，才能够确保交易服务不出差错地顺利进行。在魏艳菲的坚持下，最终约上业主见面沟通，而真相的揭开却让她既感动又“心疼”。原来，业主夫妻俩都是聋哑人，卖房是“为了置换到离父母更近一点的地方，方便照顾”。

　　这位年轻的姑娘因此暗下决心：要尽其所能地提供服务，并尽量缩短置换时间，为夫妻俩圆一个美好的安家梦。

　　“房产交易有很复杂的流程和细节，不能直接用语言沟通确实不方便，但如果我们以这样的理由就敷衍服务，怎么能兑现链家‘客户至上’的价值观呢？”魏艳菲语气坚定，“这对我来说，也是一种历练，如何能在标准化的服务之外，为不同情况的客户带来更好的差异化体验。”

　　魏艳菲将这对夫妻的需求列入“优先级”。数十场陪看带看，数十个日日夜夜，上百次沟通，上万条文字消息——原本个性风风火火的魏艳菲，也在学着“慢下来”，精雕细琢每一句消息的细节。

　　每一次，收到客户的信息，她都尽量用深入浅出、简洁而又通俗易懂的语句仔细地解释说明。客户有疑问，她就耐心地一次次来回沟通，直至对方完全理解。

　　最终，魏艳菲在最短的时间内，帮助夫妻俩完成置换，买到心仪房屋。交易结束后，他们还成了知心朋友，夫妻俩经常给魏艳菲发消息，分享生活趣事、人生感悟，甚至还聊上了家常。

　　魏艳菲说，“我只希望，当他们走进链家，选择了我，能因我的服务感受到温暖和尊重，能觉得这次选择是值得的，这对于我来说，就是最大的褒奖。”

　　如今，入职链家近两年，这份“无声的”订单为魏艳菲的职业生涯打上一个锚点，让她意识到，房产经纪人这份职业的意义所在，“我们的服务不仅可以成为解决他人困境的钥匙，还能把温暖传递给更多的人。”

　　杨昌成：青春，就是“给一千个问题找到第一千零一个答案”

　　“大家好，我是主播橙子，今天给大家带来楼盘的直播……”

　　在深圳龙岗一处楼盘的售楼处，来自链家深圳分公司的房产经纪人杨昌成准时开播，造型是精心设计的，稿子是细心打磨过的，为了一场直播，他不知要对着镜子提前练习多少遍。

　　在同事眼中，杨昌成很年轻，思维灵活，是一位“敢拼敢闯的99后”。凭借着对未来行业发展及自身发展方向的敏锐嗅觉，去年5月，他开通了短视频账号，将专业服务与时下主流的传播方式结合，打造出全新的带看形式。

　　“既然万物皆可直播，我是不是也可以把带看搬到线上？”最开始，杨昌成的想法很简单，“把空闲的时间利用起来，也能让自己多一个获客渠道。”然而慢慢地，他发现，这是一个值得研究和投入的“面向未来的趋势”。

　　“现在大多数房产经纪人的获客方式还比较传统和单一，我希望能成为第一批‘敢吃螃蟹的人’，”杨昌成说，“这个世界变化太快，行业在转型升级，人们的需求在转型升级，要想实现更大的发展，房产经纪人不能一成不变，一定要有新的思维和眼光，要跟上世界的脚步。”

　　中秋节期间，杨昌成正在楼盘做直播。一位客户进入直播间，询问楼盘情况。在给出专业分析后，杨昌成添加了对方微信，并为对方补拍了几段“沉浸式”看房和分析短视频。

　　“这个主播很不一样，在他的直播间，没有套路也没有表演，分享的都是大家关心关注的信息干货，给出的都是资深经纪人才能提供的专业分析。”

　　这样的专业能力和服务精神让客户赞赏不已，对方几乎是才“出”直播间就奔售楼处，在直播当天就完成了成交。

　　看似水到渠成的签约，背后离不开专业服务的守正创新。

　　每次直播前，他都会提前一小时到楼盘走一遍流程；直播时，他会特意选用“客户视角”进行拍摄和讲解：在楼盘外围走动，他将镜头对准外围和周边，详细介绍楼盘的基本情况，包括区位，周边的教育、商业和医疗配套等；营销中心沙盘前，他将镜头对准地图、沙盘、户型等关键信息；进入样板间，他回答采光、楼间距、物业等客户关心的细节问题……

　　既用“心”服务，也用“新”服务，逾越了地理障碍，跨越了情感距离，如今，杨昌成的账号已经拥有超过两万名粉丝，并通过直播卖出了6套房。“小目标算初步达成吧，”杨昌成说，“未来嘛，当然是想要成为房产直播界的‘明星主播’啦。”

　　黄近近：青春，就是“要用专业为自己正名”

　　黄近近，娇小身材蕴藏巨大能量，日常生活中温柔知性，一到专业领域，她可就“飒疯了”。

　　大学时代的黄近近光芒四射，在校期间，曾获国家励志奖学金、企业奖学金。2020年入职无锡链家后，获得月度最强M战队，个人获得公司年度业绩Top5。

　　一脉相承的“学霸”体质，源于她“坚信专业的力量”。自进入链家的那一天起，黄近近就立下目标，要做房产经纪行业的“全能型选手”，用专业证明自己，也为这个行业正名。

　　她用脚步丈量每一个小区楼盘，在心里织起全无锡市的房源网络图，能快速助力客户找到精准需求，提升找房效率；她钻研贷款、政策、土拍等相关研究，精通贷款、熟悉政策，被誉为房产经纪行业“行走的计算机”。

　　2021年五一期间，由于工作繁忙，在无锡做工程师的朱先生委托黄近近，带着他的母亲，从唐山远道而来的赵女士看房。

　　起初，由于对经纪人这个职业存在误解，赵女士心存抵触，第一次见面时，看见黄近近是如此年轻的小姑娘，赵女士眼中的不信任似乎又增加了几分。

　　“来吧，考验你的时候到了。”黄近近的心中暗暗跟自己较上了劲儿。她知道，破除质疑要凭实力，解决问题才是那把打开客户“心锁”的“钥匙”。

　　几天时间里，靠着过往练就的专业能力，她不仅快速从全市房源中帮对方找到了满意的房屋，还大大压缩了相关手续办理时间。交房时，因为朱先生出差没法办理产证，黄近近教赵女士做了委托协议，和同事一同帮她办理，全部流程一个小时搞定，让赵女士刮目相看。

　　“看着一个小姑娘，办起事情可一点不含糊，从帮请验房师、交房到办产证，全程都不用我操心。”赵女士由衷感慨，“很幸运遇到这样专业的经纪人，我又收获了一个新朋友。”

　　从唐山到无锡，这份跨越1080.2公里的信任背后，是黄近近坚持专业服务的“零距离”。“要证明自己不需要太多言语，努力提升专业度是最好的捷径，”黄近近说，“你永远不要停下来学习，永远不要停止进步，当你能解决别人解决不了的问题时，自然会得到他人的肯定。”

　　青春的答案拥有无限可能

　　魏艳菲、杨昌成、黄近近……在链家，新时代的房产经纪人们在创造、在成长、在奋斗……用双手诠释属于自己的青春答案。

　　他们把承诺放在肩上。为客户解决房屋漏水风险，武汉链家经纪人肖天红当上“包工头”，30天现场“盯工”，亲力亲为；广州链家经纪人陈国权三次往返于白云黄埔，跨越百余公里检测噪音，只为客户一份安心；大连链家经纪人聂宏博，把业主的房子当成自己家一样爱护，清洗了十几斤重的窗帘、洗坏了一台洗衣机，让一套“老房子”焕然一新；济南链家经纪人张宇，为同龄客户寻找合适的租房，以共情的同理心，让客户家长有了放手放心的理由……

　　他们践行社区公益，怀抱惠及他人、社会的博爱之心。成都链家经纪人何旭勇救落水者，获得市级公开表彰；西安链家经纪人郭南为社区手机公益课堂开发课件，成为老年人“智慧生活”的带路人；重庆链家经纪人何昌强多次送爱心图书进贵州贫困山区，为梦想插上飞出大山的翅膀……

　　日升日落、时间更迭，无数青年经纪人在链家成长为更具价值认知的顾问型经纪人，成为“有尊严的服务者”，他们用专业能力、有温度的服务及公益之心，证明了自己的优秀，也改变着社会对于这个职业的认知。

　　青春是什么模样？一代代青年举起手在回答，然而他们的答案也仅仅是优秀答案的一部分。青春，没有“标准答案”，“不被定义”即是它的定义，“无限可能”也是它的可能。

(责编：曹淼、李源)
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