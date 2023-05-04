人民网北京5月4日电 （记者车柯蒙）税务总局增值税发票数据显示，“五一”假期，居民消费和出行意愿高涨，旅游市场火爆带动服务消费行业快速恢复，同时商品消费保持平稳较快增长。

总体来看，消费潜力快速释放，相关行业销售收入均超疫情前2019年水平。增值税发票数据显示，“五一”假期，全国消费相关行业销售收入与去年“五一”假期相比增长24.4%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长28.7%和19.5%，反映居民消费意愿增强。

值得注意的是，旅游服务呈现爆发式增长。“五一”假期，居民出行意愿大幅上升，带动各地旅游市场火爆，旅游游览和娱乐服务业销售收入同比增长3.2倍。其中，受国内游及国际游市场升温带动，旅行社及相关服务业销售收入同比增长4.4倍；公园景区、休闲观光活动销售收入同比分别增长3.5倍和3.3倍；游乐园对广大少年儿童吸引力增强，叠加同期基数较低因素，销售收入同比增长11倍；室内娱乐服务销售收入同比增长23.8%，增幅低于行业平均水平。

与此同时，住宿餐饮服务受旅游带动实现快速增长。“五一”假期，在旅游市场升温带动下，住宿和餐饮业销售收入实现较快增长。住宿服务销售收入同比增长52.3%。餐饮服务销售收入同比增长32.8%。

此外，“五一”假期，体育服务销售收入同比增长33.9%。健康服务销售收入同比增长37.8%。由于人流向旅游景区聚集，商品零售渠道增速放缓，综合零售业销售收入同比增长13.1%。纺织服装类商品销售收入同比增长14.9%。

(责编：罗知之、高雷)

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