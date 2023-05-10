人民网北京5月10日电 （记者王连香）5月9日，生态环境部、工业和信息化部等5部门联合发布了《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》（以下简称《公告》），宣布自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

《公告》中指出，针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日。

对于该《公告》的发布，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）表示，该项政策措施是生态环境部本着助企纾困的原则，结合当前市场形势，经过充分论证，继2022年底优化轻型车车型拓展原则之后，再次给行业带来实质性纾困解忧的具体体现。同时，希望该政策发布后，行业企业秉持公平的市场竞争原则，合理规划布局，需尽快完成产品的切换和销售。

中汽协还表示，自国六标准发布起，多数企业按照国六b标准要求进行产品研发和生产，业内相当于提前实施了国六b标准，国六b车辆占领了市场主要份额。据了解，标准实施至今，轻型车国六b车型占比超过95%，国六b车辆市场占比超过90%。

中汽协调研数据显示，截至2023年1月底，不满足实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）要求的库存车辆超过189万，含已采购部件的库存车辆超过200万。对于积压的原因，中汽协认为有以下四点：一是汽车市场表现不及预期；二是产品生产切换需要一定时间；三是新能源汽车抢占部分传统燃油车市场；四是部分地区降价行为加剧消费者持币待购。

(责编：王连香、吕骞)

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