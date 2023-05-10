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财政部下达科技馆免费开放补助资金 全国核定预算91680万元

2023年05月10日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，为保障免费开放科技馆正常运转，经研究，现下达2023年科技馆免费开放补助资金预算，统筹用于各省（区、市）及新疆生产建设兵团2023年免费开放科技馆门票减收补助、运行保障增量补助及展品更新补助等方面。数据显示，全国核定预算91680万元，提前下达76212万元，此次下达15468万元。

2023年科技馆免费开放补助资金预算表。（图片来源：财政部官网）

“财政部下达科技馆免费开放补助资金具有重要的积极意义和影响，可以促进公共文化服务均等化、推动科技教育普及、增加文化消费市场需求和促进区域经济发展等方面的发展。”业内专家在接受人民网记者采访时表示，“免费开放”让公共文化更有温度，期待未来会有更多的公共文化机构加入“免费开放”的行列中来，让更多的人享受到优质的文化服务，促进我国公共文化事业的全面高质量发展。

(责编：王连香、吕骞)
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