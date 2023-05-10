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中国银联：持续打造云闪付网络支付平台 支付便民惠民进行时

2023年05月10日10:16 | 来源：中国银联
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原标题：持续打造云闪付网络支付平台 支付便民惠民进行时

　　近年来，中国银联积极贯彻落实中国人民银行等四部委工作部署，携手成员机构开展一系列减费让利措施。相关措施实施以来，成功覆盖银联网络内上千家成员机构，惠及近千万商户，有效减轻企业金融成本负担，提振市场消费信心。中国银联充分发挥平台优势，携手多家商业银行，共同打造了云闪付网络支付平台，为用户提供更优质、更便捷的支付体验，同时开展多项惠民消费活动，做到支付便民、让利于民。

　　开放便捷 云闪付网络支付平台打造更优支付体验

　　云闪付网络支付平台推出以来，通过向商业银行开放应用场景、技术能力、风控能力、服务内容等多种资源，强化与各类支付场景的链接、引入优质服务内容，服务商业银行更好开展精细化、差异化、全方位的深度用户经营。截止目前，已有35家银行App接入云闪付网络支付平台。中国银联将移动支付能力向成员机构客户端输出，为广大用户打造全方位、场景化的金融服务生态体系。同时整合优质商户资源和服务场景，携手多家商业银行，共同打造银行侧更优的支付体验，为用户提供一站式的便捷支付服务。广大用户通过接入云闪付网络支付平台的商业银行App，即可享受银联二维码支付、云闪付卡管理等优质金融便民服务。同时支持App用户在银联网络超3000万家商户使用，为用户提供线上线下交易的多种支付应用服务，实现更佳的支付体验。

　　惠民助商 云闪付网络支付平台开展多项惠民活动

　　自云闪付网络支付平台上线以来，中国银联联合各商业银行不断推出惠民活动，包括“银联银行全民惠”、“银行App全新升级 超值满减来袭”等活动。各种惠民活动围绕出行、餐饮、零售、商超等优质线上线下场景，采取首笔立减、笔笔随机立减、消费满减等多种优惠形式，为广大用户带来丰厚的优惠回馈，真正做到让利于民。系列惠民活动开展以来，在回馈广大用户的同时，也惠及银联网络内逾千万家商户，全方位助力商户降本增效、生意回暖，为广大商户注入经营活力。

　　搭建桥梁 云闪付网络支付平台联接政府资源与银行App

　　践行支付为民初心，将政府民生普惠措施传递至广大百姓。近年来，政府消费券逐渐成为各类惠民活动中的“主角”，众多地方政府向社会发放政府消费券，抢券、用券也成为一种新潮流。近日，中国银行缤纷生活App、民生银行全民生活App通过云闪付网络支付平台成功发放了宁波市前湾新区政府消费券。本次政府消费券发放，为用户带来流畅的使用体验，获得广大用户的一致好评。用户通过银行App即可享受政府消费券服务，更加方便了广大用户对政府消费券的领取和使用。云闪付网络支付平台将政府资源与银行App相互联接,进一步拓宽了政府消费券的领券渠道，扩大政府消费券覆盖范围，实现惠及群众、让利于民，同时进一步提振市场消费。

　　后续，中国银联将携手更多商业银行，以云闪付网络支付平台为重要载体，共同打造银行侧覆盖商户更全、涵盖优惠更多、使用更为便捷的支付体验。中国银联始终坚守“支付为民”理念，践行国企担当，积极响应并紧密联动成员机构，多措并举推进政策落地，持续提升服务社会和民生的能力，激发市场主体活力，助力国民经济高质量发展。

(责编：曹淼、李源)
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