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中国银行：支持外贸发展 持续增加跨境金融服务力度

2023年05月10日10:36 | 来源：人民网
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近日，国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，从优化重点展会供采对接、稳定和扩大重点产品进出口规模、加快对外贸易创新发展等多个方面，对外贸活动全环节进行支持。中国银行扎充分发挥外汇外贸专业优势，秉承国有大行责任担当，驰而不息支持外贸发展，持续增加跨境金融服务力度。

搭建桥梁，有力支持外贸企业做大做强。在近期举办的广交会上，中国银行瞄准外贸企业的客户与资金双重需求，提供了一站式金融服务。在广州、东莞、佛山等14个城市，中国银行累计举办23场“中银小微企业外贸荟——第133届广交会专场”活动，依托“中银e企赢”平台，为国内进出口企业提供跨境贸易撮合和全球贸易咨询服务，超800家涉外小微企业参加。同时，针对一些接到订单后面临资金缺口的企业，中国银行同步跟进融资需求，达成授信意向金额超20亿元。

创新业务，有效助力防范汇率风险。中国银行山东省分行设计推出“区间宝”业务，为出口企业排忧解难。该业务通过设定灵活价格区间，即保底价格和封顶价格，进一步锁住两端价格，可有效降低汇率波动风险。据了解，较之普通远期结售汇，“区间宝”具备更灵活的价格区间优势，有助于大大提升企业汇率避险能力。

银政协同，不断提升金融服务质效。持续加强银政合作，是中国银行持续提升金融服务质效的重要抓手。中国银行广西省分行与外汇局广西分局沟通协调，推出“优质企业贸易外汇收支便利化试点”，过实施优化单证审核等便利化措施，使所需交易审核材料减少95%以上，办理时长由半天压缩至5分钟，大幅提升企业跨境收支效率，助力企业跨境结算驶入“快车道”。据统计，试点启动以来，广西中行在试点业务规模、试点机构覆盖、惠及企业数量等方面不断突破，共服务76家企业、完成5662笔业务，涉及金额共计45亿美元。

中国银行相关负责人表示，未来，该行将继续发挥全球化优势，进一步提升跨境金融服务水平，坚持高质量服务深化改革扩大开放，为加速构建双循环新发展格局贡献新的更大力量。

(责编：曹淼、李源)
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