人民网记者 许维娜

“国产品牌集体变潮了”“百年老字号的新创意真多”“中国品牌出海势不可挡”……如今，广大消费者的口碑，正在塑造今天的中国品牌画像，成为中国品牌活力四射的生动注脚。

下面这组数据，或许更能让我们看清今天中国品牌所处的方位。2022年世界500强排行榜上，中国共有145家企业上榜，数量继续位居各国之首，上榜企业营收占500强企业总营收的近1/3。

5月10日至14日，以“中国品牌，世界共享；品牌新力量，品质新生活”为主题的2023年中国品牌日活动如期而至。与一年一度的中国品牌日相辉映的，是中国品牌高歌猛进的发展故事。

品牌建设至关重要，品牌发展牵动人心。以更宽阔的视野来看，这一路中国品牌建设从筚路蓝缕到破茧成蝶的蜕变，完成了从无到有、从弱到强、从跟随模仿到独立创新的跨越成长之路。可以说，新时代中国品牌的发展奇迹让世界瞩目。

让中国品牌成为高质量、高品质代名词

品牌成为高质量、高品质的代名词是企业乃至国家竞争力的综合体现，代表着供给结构和需求结构的升级方向。

从贴牌到创牌，从跟跑到领跑，从“拼低价”向“比品质”方向发展……近年来，中国企业不断增强品牌意识、把握发展机遇，涌现出一批享誉海外，知名度高、美誉度好、影响力大的优秀品牌。

从设立“中国品牌日”开始，这一路清晰记录了过去7年中国品牌热门话题的变迁，也浓缩着中国品牌的发展历程。可以说，这为国产品牌创新发展打开了空间，为中华优秀传统文化走向世界舞台丰富了载体。

一个好的品牌能带来显著的品牌溢价，一批好的品牌能助力实现高质量发展。近年来，各地方各部门持续推进品牌建设，有效提升了企业的市场竞争力，为产业转型升级、经济高质量发展提供了有力支撑。

同时，我国各地因地制宜，结合参加中国品牌日系列活动，蹄疾步稳开展品牌创建行动，推动品牌建设工作取得显著成效。各地培育出众多区域、地理标志、企业及老字号等品牌，涵盖农产品、制造业以及消费品和服务业等领域，全社会品牌意识持续增强，产品和服务质量不断提升。

在分析人士看来，品牌经济的形成，能够有效促进经济增长方式转变和经济的可持续发展。以品牌农产品为例，数据显示，截至目前，我国累计批准地理标志产品2495个，登记地理标志农产品3510个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册7076件，我国百强农产品区域公用品牌市场影响力正在与日俱增。

比如，浙江省丽水市政府部门组织创建了“丽水山耕”农产品区域公用品牌。迄今为止，“丽水山耕”加盟会员企业845家，品牌富农成效已初步显现。2022年，“丽水山耕”品牌销售额约60亿元，产品平均溢价率达30%。经“丽水山耕”品牌背书的梅峰龙井、缙云麻鸭等产品均产生了10%-50%不同程度的产品溢价。

与此同时，各地工业品牌的建设工作对于产业转型也具有推动作用。例如，安徽省制定实施《“安徽工业精品”提升行动计划》，在制造业领域打造一批名品、名企、名家、名园，培育一批“品质卓越、技术领先、性能优良、用户赞誉、效益良好”的安徽工业精品。

城市文旅产业的蓬勃发展是地方特色品牌建设工作的重要力量。“淄博烧烤”的走红让山东淄博迅速化身网红城市。淄博市发展改革委有关负责人表示，将放大“淄博烧烤”品牌效应，加快建设鲁中高品质生活性服务高地，策划实施37个夜间经济项目，开展淄博市第五批夜间经济试点街区摸底认定工作，认定后全市夜间经济试点街区将达80个左右。

老字号是数百年商业和手工业发展的结晶，不仅是一道商贸景观，更是一种历史文化传承。除了可以借助“新国潮”转变形象之外，老字号也通过跨界营销的方式，不断拓展用户群体，提升品牌知名度。比如，内联升布鞋已陆续与故宫、国家博物馆等合作推出了多款联名文创主题产品。

此外，我国在汽车领域涌现出的一批专精特新“小巨人”企业也值得关注。据了解，在汽车产业链的相关环节上，“专精特新”企业正在以“排头兵”的姿态，助力打通产业链条、创新产业技术、突破市场堵点，并在与行业大企业的协同创新中实现双赢，共同锻造我国汽车产业的核心竞争力。

新时代品牌精彩故事不断续写

眼下，品牌成长的土壤日益丰沃，将为“推动中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变”注入更多动力。

品牌建设有宝贵机遇，也面临更高要求。对于中国品牌而言，如何抓住机遇、乘势而上，创建更多卓著品牌？

优必选科技首席品牌官谭旻表示，品牌是企业的核心资产之一，是经济高质量发展的重要象征，也是国家竞争力的综合体现。中国品牌不仅要有筑牢国家强盛之基的担当，还要承载在世界舞台上彰显民族底气的责任。近年来，越来越多中国企业加快品牌建设、塑造品牌优势，在服务和融入新发展格局中展现品牌力量，完成了从“中国制造”到“中国智造”，从“中国速度”到“中国质量”，从“中国产品”到“中国品牌”的飞跃。

微众银行首席财务官、董事会秘书王立鹏表示，我国银行业正处于高质量发展的关键期，品牌是高质量发展的重要载体，也是质量强国的内在支撑。其一，银行品牌建设须凭借差异化的特色优势形成核心竞争力；其二，银行品牌建设须通过融入生活、持续创新的金融服务强化品牌影响力；其三，银行品牌建设须呼应“家·国”叙事，助推我国经济高质量发展。

“当前，居民的消费结构正在发生重大变化，高端品质型消费正在成为担纲家电市场成长的重要来源。大家都比以往更加强调品质、重视品质。而扩大内需的关键在于高品质和高质量供给。”海信集团控股股份有限公司董事长、总裁贾少谦表示，无论是品质的升级，还是品牌的提升，背后的关键都是“创新”二字。中国企业应勇攀技术高峰勇挑大梁，充分抓住制造高端升级、全球化产业结构调整的机遇，以创新引领让中国制造成为高品质的代名词。

华为云中国区副总裁、CMO 张鹏表示，品牌首先要诚信。品牌必须要有货真价实、经得起检验的产品或服务。第二，品牌是打出来的，如何走向长红，走向高质量、可持续发展，一定要经历千锤百炼。第三，品牌是战略。品牌战略等于业务战略，品牌源自于战略，驱动着业务，而业务又促进着品牌。

尚品宅配集团董事长李连柱表示，中国品牌需要持续不断地创新。以家居行业为例，这种创新一定不是基于产品和价格的竞争，一定是在新的商业模式上的创新。而商业模式的创新，一定要依靠科技的力量，也就是要打造更加强大的数字化能力。

修正集团品牌中心总经理胡樱馨表示，品牌建设离不开品牌传播，数字技术的介入使得品牌传播推广变得更加高效、便捷、多元化，在解决了时间和空间的局限性同时，也降低了媒介渠道成本。此外，数字技术的介入，能更加精准地了解到消费者的需求，与消费者的沟通也由以往的单向传输向多元化的互动转变，这就要求品牌建设过程更加注意消费者体验，并顺应消费者多元化的需求。

中国品牌乘风破浪与世界共享

透过品牌，中国企业走向世界，也被世界看见。

在全球化浪潮的当下，品牌出海的先行者通过几十年的不懈探索，向世界证明中国技术和中国质量可以在国际市场中占有一席之地。越来越多带有东方美学和中华文化的中国品牌走出“国门”，拥抱世界。

今年初，呷哺呷哺在新加坡开出首家海外店。据公开媒体报道，呷哺呷哺新加坡首店试营业的前3天，客流量日复合增长率达到40；美妆品牌花西子则采取国风营销策略，在日本打造具有中国园林设计美学风格的首家海外线下快闪店，突显东方美学理念……可以预见，海外消费者对中国品牌的接受度与认可度逐渐上升，中国品牌的影响力在世界范围内不断提升。

中国贸促会研究院副院长赵萍此前表示，这些年，中国品牌走出国门取得了不错的成绩，是因为孕育品牌的“土壤”提供了丰富的“养分”，使得优质品牌脱颖而出。

除此之外，中国技术近几年迅猛发展，品牌不断加强技术创新与科技制造。在本次中国品牌日活动中，上汽的Demo Car将智能底盘及智驾网联两大核心战略进行系统化展示，微创的全国首台国产图迈四臂手术机器人可以现场让参观者亲自体验；在中国航天科工展区，参观者可以看到“中国航天科工”品牌及其子品牌建设全面成效。

千年前，悠悠驼铃在丝绸之路上响起，千年后的今天，中国品牌凝聚中国智慧与中国力量，努力成为中国在全球的金名片。中国品牌日通过搭建交流平台，不断传播中国声音，向世界呈现中国产品。这与中国经济的提升与高质量发展追求密切相关。

中兴通讯副总裁陈志萍表示，在推动高质量发展的过程中，品牌建设既是“承载者”，也是“助推器”。应坚持“用产品说话，用质量保证，用创新赋能”的品牌价值导向，持续构建品牌全触点，以创造之力、品质之诚、文化之光，让“中国质量”享誉全球，让“中国品牌”闪耀世界。

达利食品副总裁田元昕表示，品牌不仅是企业向消费者传递价值的重要抓手，同时也是中国企业面对国际巨头竞争、形成关键差异化的重要途径。对于中国企业来说，未来的品牌建设，不仅意味着品牌知名度的打造，同时更要通过整合产业链上下游资源优势、集聚企业内外的创新能力，向消费者提供高于预期价值的产品，引领消费需求升级和产业链升级。

“要让更多中国品牌成为世界品牌，让全世界看到中国品牌的魅力。”不少受访者对记者表示，他们对中国品牌未来发展之路充满信心。

时序更替，梦想前行。放眼未来，中国品牌成长空间依然广阔。世界将看到，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，开放春风暖意融融的中国品牌将不断顺应各国人民对美好生活的向往，汇聚起朝着共同目标前行的磅礴力量。

(责编：郭思邈、吕骞)

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