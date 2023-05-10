人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财经时评：用准绳和利剑治理互联网广告乱象

杜燕飞
2023年05月10日13:22 | 来源：人民网
小字号

您是否遇到过，以知识介绍、消费测评等形式推销商品和服务？直播人员以“探店探展”体验分享，为产品销售提供链接引流？经常被动接收广告，不经意进行了下载？

目前，互联网广告业态已经成为数字经济的组成部分，融入了生产、流通、消费等环节。为维护广告市场秩序，保护消费者合法权益，推动互联网广告业持续健康发展，由市场监管总局修订发布的《互联网广告管理办法》(以下简称《办法》)，于2023年5月1日起施行。

《办法》进一步明确了广告主、互联网广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者的责任；积极回应了社会关切，对人民群众反映集中的弹出广告、开屏广告、利用智能设备发布广告等行为作出规范；细化了“软文广告”、含有链接的互联网广告、竞价排名广告、算法推荐方式发布广告、利用互联网直播发布广告、变相发布须经审查的广告等重点领域的广告监管规则；新增了广告代言人的管辖规定，为加强互联网广告监管执法提供了重要制度保障。

互联网广告乱象亟待关注。当前，有些互联网广告发布者和广告经营者，没有尽到广告审查义务；一些手机APP、电脑网页、视频网站设有广告弹窗，有些“关不掉”“乱跳转”；部分平台上的“带货小视频”“种草笔记”“达人探店”等看似是消费者的“好心分享”，实际上可能是拿了钱的“广告”；一些消费者在直播购物中买到假冒伪劣商品，售后服务难保障……种种现象，不仅影响消费者购物体验，容易造成误导，还会带来财产损失。

加强互联网广告监管势在必行。目前，恢复和扩大消费摆在了国家经济工作的“优先位置”，要发挥消费对实现全年发展目标的促进作用。互联网广告是引导消费、扩大内需、拉动经济增长的重要渠道，事关提振消费信心、推动供给提质升级。此外，由于互联网广告形式、经营模式、投放方式等不断发展，多样性、多元性、广泛性的特征更趋明显，在监管思路和监管方式上需要作出新调整，以适应行业新特点、新趋势、新要求，保护消费者合法权益，推动市场持续健康发展。

规范互联网广告要有准绳和利剑。《办法》中的细节和规定，强调了“三品一械”广告发布禁止情形，补充了应标明“广告”的具体情形，新增了四种“不得”的具体说明，新增了互联网广告精准投放的具体措施，明确了含链接广告的审核要求，加强了对广告代言人的监管力度等。这些都为监管执法中需要解决的现实问题，提供了可操作性的工作抓手。

新规之下，任何广告行为都要在法律法规框架内运行。《办法》传递出了监管趋严的明确信号，回应了互联网广告监管执法中一些长期争论的问题。随着《办法》的实施，监管部门要做到准确理解、提升能力、公正执法、服务发展；互联网广告经营主体要增强依法合规的经营意识，重检广告合规情况，确保相关业务依法合规开展。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经时评：用准绳和利剑治理互联网广告乱象
　　您是否遇到过，以知识介绍、消费测评等形式推销商品和服务？直播人员以“探店探展”体验分享，为产品销售提供链接引流？经常被动接收广告，不经意进行了下载？ 目前，互联网广告业态已经成为数字经济的组成部分，融入了生产、流通、消费等环节。为维护广告市场秩序，保护消费者合法权益，推动互联网广告业持续健康发展，由市场监管总局修订发布的《互联网广告管理办法》(以下简称《办法》)，于2023年5月1日起施行。…
国家林草局：以下一代互联网技术助力旗舰物种保护
　　人民网北京5月10日电 （欧阳易佳）国家林业和草原局昨日与腾讯签署战略合作协议。协议显示，未来三年，双方将利用下一代互联网技术和多元化数字平台，通过打造旗舰物种数字IP、生态科普宣传、创意公益等系列举措，推动公众参与美丽中国建设，促进人与自然和谐共生。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部