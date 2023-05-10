人民网北京5月10日电 （欧阳易佳）国家林业和草原局昨日与腾讯签署战略合作协议。协议显示，未来三年，双方将利用下一代互联网技术和多元化数字平台，通过打造旗舰物种数字IP、生态科普宣传、创意公益等系列举措，推动公众参与美丽中国建设，促进人与自然和谐共生。

根据协议，未来三年双方将聚焦国家公园旗舰物种，围绕生态科普宣传和物种保护开展实质性工作。在生态科普宣传方面，双方将联合中国大熊猫保护研究中心，采用高拟真3D生物还原、云端实时渲染等数字科技，研发全球首只“高拟真数字大熊猫”，对大熊猫的骨骼肌肉、皮肤毛发、五官细节进行毫米级高精度还原，并在云端构建超写实栖息地环境。在物种保护方面，双方将运用人工智能、云计算、大数据等下一代互联网技术打造“数字工具箱”，在智能监测等方面助力国家公园旗舰物种的保护与研究。此外，双方将建立激励全民保护旗舰物种的行动机制，推动公众在日常生活中低门槛、高频次地参与生态文明建设。

据了解，2021年我国首批国家公园设立后，国家林草局探索运用多种数字技术和数字创意，让公众深度体验国家公园。已有超过1500万用户参与互动，全网8亿人次感受国家公园生态之美。

(责编：王连香、吕骞)

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