原标题：美的置业：以服务内容驱动场景 用户品牌行动持续迭代

品牌是企业竞争力的综合体现，也是高质量发展的重要象征。2023年5月10日，是第七个“中国品牌日”，对于企业发展来说，品牌力、创新力是品牌影响力的源泉，品牌力是品牌影响力的基础。推动中国品牌发展，更好地发挥消费对经济增长的拉动作用，具有重要的现实意义。

美的置业认为，在人居品质不断迭代升级的时代背景下，唯有真正了解客户需求，才能为其提供优质的产品和服务。依托“制造业”和“智慧”企业优势，美的置业围绕客户全生命周期，以服务内容驱动搭建社区全空间场景，坚持真诚迭代升级品牌活动，进一步“种”下品牌心智。

重视业主体验感 坚持打造“有口皆碑”服务

2023年上半年，美的置业重视用户品牌打造，陆续展开金牌业主权益升级、业主共创活动以及属地文化特色活动等。3月以来，以客户体验为中心，美的置业从购房、等待、交付、居住四大维度出发，推出“品质升级计划”，围绕“橙意家-全生命服务周期”体系，覆盖业主每时每刻的生活场景，渗透到每一处生活细节。

在粤桂大本营，“金牌业主”权益升级计划，更是整合美的生态圈渠道优质资源，联动北滘悦然广场，打造“钻卡权益”，服务涵盖衣食住行等多维度。而在中部邯郸，金牌业主不仅可以享受日常的居家保洁维修服务、社区惊喜服务、健康守护服务、名企名校进阶游学服务等专属权益，还可以畅享美的置业体系下的悦然专享服务、睿住智能家装、美贺庄园葡萄酒折扣等优惠服务。

除了为业主构筑美好生活体验，美的置业针对属地文化打造了不同风格类型的社群活动。包括西南区域的业主独家定制的茅台文化之旅，带领业主深度探访贵州茅台镇，溯源茅台之乡，以更多元方式共创亲密友邻关系。

与此同时，浙闽区域启动2023家人服务计划，针对青少年推出超燃少年团、国风少年团两大明星社群，针对社区老少人群开展了两大公益品牌行动。近期的国风少年团宁波首站，参与宋韵研学之旅的小业主们，通过吟诵宋词，感知宋筑同时也领略了中国传统文化的深厚魅力。

每一次社群活动背后，不仅综合展示了美的置业管理能力、洞察客户能力、服务集成能力等核心能力的沉淀成果，更是向业主传达了美的置业致力于为客户打造全生命周期服务体验的价值守望。

MiC集成技术突破创新 助力实现绿色智造

绿色装配式建筑不仅可以大幅提升施工效率，还能减少建筑原材料及能源的消耗、降低施工污染程度，真正实现“五节一环保”。住建部在《“十四五”建筑业发展规划》中提出，到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上。

在智能绿色建筑领域，美的置业旗下睿住建筑科技以人为本，通过设计科技与智能制造，创造更环保、更安全、更健康、更多元的绿色建筑空间，助力品牌提质增效。

布局绿色装配产业不到5年时间，睿住建筑科技已经服务客户超160家，近两年预制构件出货量在大湾区位居前三。睿住建筑科技助力粤港澳大湾区建筑业，朝着工业化、数字化、智能化、绿色化转型升级。

值得一提的是，睿住建筑建科的MiC箱体连接技术和制作工艺，不断突破关键技术，研发专利，已经具备40层以上高层建筑的建造能力，可广泛应用于永久性建筑，覆盖商品住宅、安置房、公寓、酒店、学校、医院等多种建筑场景。

在佛山南海美的置业广场，睿住建筑科技为项目的公寓供应了近650套整体卫浴产品，2个工人4小时就可以完成一套整体卫浴的安装，且即装即用，帮助项目降低成本，快速交付。

可以说，绿色装配式建筑不仅可以大幅提升施工效率，还能减少建筑原材料及能源的消耗、降低施工污染程度，真正实现“五节一环保”。美的置业将持续秉持绿色、低碳、高效运作模式，赋能人居美好生活。

品质兑现美好生活 服务力产品力树行业口碑

充分利用社区高粘性特性，构筑良好的合作生态，是当下社区增值业务拓展成长的重要议题。美的置业旗下物管板块美置服务，通过不断精进底层服务能力建设，每一次让业主满意的“售后服务”，都将反哺提升母集团的品牌溢价。

2022年，美置服务积极推进“美焕行动”社区共创公益计划，首创引入AED设备进入社区，开展应急救护公益培训，全面提升社区居住舒适度。同时，公司高度重视业主的生活体验，立足社区服务基本盘，围绕社区入口、园路绿化、地下车库、活动场地进行智慧改造升级，发起美焕行动社区共创公益计划。

据统计，2022年美焕行动已覆盖42座城市、超130个社区，实施项目超550个，整体公益投放2554.4万元，有效改善多处人行与车行动线，改造多处风险点，增设娱乐设施。

得益于不断提升的服务力及产品力，美的置业五一期间捷报频传，浙闽、沪苏皖、粤桂、西南、湘赣等区域均超额完成五一目标。佛山、宁波、苏州、贵阳、邯郸等深耕城市表现优异。

从业主春晚到交付巡礼再到爱的家庭日，美的置业坚持用社群文化耕耘美好，以业主需求为导向，通过构建“以人为本”的新型业主关系，和业主成为家人。每一次活动背后，不仅是业主在用热爱与温情共筑的理想社区生活，同时也是美的置业不断升维的软服务实力“小考”。

作为一家责任房企，美的置业将继续秉承长期主义，积极提升基层服务力底座，通过引导社区全要素参与其中，让业主成为真正的社区治理合伙人。依托“制造业”和“智慧”优势，拉通物业管理、智慧家居、商业物业、文旅、装配式产业等多业态，围绕客户全生命周期，打造社区全空间场景，持续传递“中国品牌”的企业力量。

(责编：曹淼、李源)

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