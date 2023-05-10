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完善长江中下游防洪体系 鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程开工

2023年05月10日15:51 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （欧阳易佳）据水利部消息，江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程今日正式开工建设，工程建成后，将进一步完善长江中下游防洪体系，切实提高整体防洪能力，确保蓄滞洪区人民群众生命安全，确保流域防洪安全，促进人与自然和谐相处和经济社会协调发展。

该项目在《全国蓄滞洪区建设与管理规划》和《长江流域防洪规划》中，均被列为重要蓄滞洪区，承担湖口附近分蓄长江15.7亿立方米超额洪水的任务。工程已列入全国150项重大水利工程项目范围，是《“十四五”水安全保障规划》明确的蓄滞洪区建设项目，也是水利部今年重点推进实施的66项重大水利工程之一。工程总投资11.65亿元，建设总工期28个月。

据了解，工程主要任务为建设分洪控制工程和安全建设工程。工程主要建设内容为：新建分洪闸1座，闸总宽485米，设计分洪流量10673立方米每秒；设置东西、古竹、大塘等3处安全区，新建围堤长11.556公里，新建涵闸10座；加固隔堤9座，堤线长3.403公里，加固隔堤穿堤建筑物9座；新建安全台1处，总面积12万平方米；扩建转移道路3条，总长6.895公里；转移道路路面修复8条、总长22.0公里；新建康山大桥(桥长850米)连通安全台与康山大堤，扩建小桥2座，改建穿路涵洞4座，改建涵管2座。

鄱阳湖康山蓄滞洪区地处鄱阳湖东南岸，赣江南支、抚河、信江三河汇流口下游。区内总集雨面积450.30平方公里，其中蓄洪面积292.98平方公里，有效蓄洪容积15.69亿立方米。据经调查统计，截至到2020年8月，康山蓄滞洪区20.68米蓄洪水位线下人口涉及余干县8个乡（镇、场），41个行政村，共计10916户，42657人。

(责编：郭思邈、吕骞)
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