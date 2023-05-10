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红豆亮相“中国品牌日” 民族品牌引领舒适新消费

2023年05月10日16:01 | 来源：中国网财经
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原标题：红豆舒适男装亮相“中国品牌日”，民族品牌引领舒适新消费

凝聚品牌发展共识、汇聚品牌发展合力。2023年5月10日，第七届“中国品牌日”如约而至，为期五天的中国品牌日活动在上海世博展览馆举办。在这场精彩纷呈的品牌盛会中，红豆舒适男装携明星单品“红豆0感舒适衬衫”惊艳亮相，向外界传递出中国自主品牌的发展力量。

作为连续多年进入世界品牌实验室评选的中国百强品牌，66年民族品牌——红豆探索发展新路径，在市场竞争中赢得先机，去年红豆男装被中国服装协会授予“舒适男装赛道开创者”，“经典舒适男装”的品牌形象深入人心。

创新引领高质量发展，提升品牌核心竞争力

品牌是生产者和消费者共同的追求，是供给侧和需求侧升级的方向，是企业乃至国家综合竞争力的重要体现。自2017年起，中国将每年的5月10日设立为中国品牌日，今年中国品牌日以“品牌新力量，品质新生活”为主题，传播品牌发展理念，展现中国品牌新势能。

“江海流苏”江苏展馆，红豆舒适男装的展位吸引了不少观众注意。作为国内服装品牌的代表，红豆舒适男装多年来扎实推进品牌建设，坚持不懈追求创新，此次以新定位、新形象、新产品亮相，舒适的品牌形象着实让人眼前一亮。红豆男装开创奢侈品级的0感舒适衬衫，创新引领高质量发展，为品牌注入新鲜的生机与活力。

据红豆男装展位负责人介绍，0感舒适衬衫是红豆男装品牌高端化转型的鼎力之作，集合全球顶尖资源打造的极致单品，销量突破46万件。红豆男装凭借该单品揽获中、法、美、意四国五项权威大奖——中国芭莎男士年度男士衬衫奖、法国双面神国际创新设计大奖、美国MUSE奖、意大利A奖以及IAI全球设计奖。

创新是品牌发展的不竭动力，“经典舒适男装”战略启动以来，红豆男装不断加强产品的研究与开发，升级面料、工艺、版型、科技功能，以创新技术赋予产品生命，变消费者“痛点”为产品“亮点”，用“产品力”奠定“品牌力”，更好地适应了国人对更高品质生活的要求，彰显国货的不凡实力。

品牌建设推动高端化升级，扬民族品牌之光

国潮兴起的背后，是文化自信、产品自信、科技自信，也是时代匠心的传承，实力铸就中国品牌的立身之本。红豆始创于1957年，是中国首批崛起的男装品牌，红豆男装着力塑造“经典舒适”的品牌形象，向高端化转型升级，源于66年专注纺织服装领域的坚守，更是为了满足消费者日益升级的舒适需求，以传承的力量、创新的力量，兴民族品牌、扬国货之光。

品牌建设既需要长时间经营和深耕，同时面对时代变局，品牌转型也成为企业的“必修课”。红豆男装洞察消费趋势，产品、传播、渠道、运营全方位升级，打造0感舒适衬衫、加1舒适裤等深受市场欢迎的舒适爆品，为消费者提供更舒适的产品和服务，全触点、全方位提升消费者舒适生活体验，为品牌高端化持续赋能，实现民族品牌的突破与跃进。

凭借品质和信誉筑牢品牌根基，在市场竞争中长期立于不败之地；走高端化、数智化、在线化的新发展之路，让品牌更具活力、创新性和市场竞争力。红豆男装围绕服装主业，用“舒适”打破发展桎梏，持续品牌建设，另辟市场新高地，成为越来越多消费者心目中舒适的代名词。

蹄疾步稳，红豆男装在舒适新赛道跑出加速度，以高质量发展引领舒适新消费。打造好中国品牌，就是打造好中国传递给世界的名片，红豆舒适男装将持续加强自主品牌建设，践行“品牌兴业、品牌强国”的社会责任，向世界展示中国品牌的强大实力。

(责编：董童、李源)
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