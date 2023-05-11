本报北京5月10日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉：1至4月，全国铁路完成固定资产投资1674亿元，同比增长6.3%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

今年以来，国铁集团认真贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，以“十四五”规划纲要102项重大工程涉铁项目为重点，突出联网、补网、强链，高标准推进铁路建设，在全力完成建设投资和实物工作量上下功夫。截至目前，南昌至景德镇至黄山高铁、天津至北京大兴国际机场铁路全线铺轨完成；贵阳至南宁高铁贵州段启动联调联试；深圳至江门高铁、南昌至九江高铁、丽江至香格里拉铁路等一批重点在建项目控制性工程实现突破。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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