新华社上海5月10日电 （记者陈炜伟、桑彤）2023年中国品牌日活动10日在上海开幕，活动主题是“中国品牌，世界共享；品牌新力量，品质新生活”。

活动由国家发展改革委联合中宣部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国务院国资委、国家市场监管总局、国家知识产权局和上海市人民政府共同主办。活动将持续到14日，包括举办2023年中国品牌发展国际论坛和中国品牌博览会，引导有关部门、地方、中央企业、行业协会、品牌服务机构等结合实际自行组织开展特色品牌创建活动。

其中，2023年中国品牌发展国际论坛，包括1场主论坛和12场分论坛。中国品牌博览会同步搭建线上线下展示平台，线下展览占地近6万平方米，在上海世博展览馆举办；线上展览以线下实体展览为基础，遴选超过1900家优秀品牌企业进行展示，全年在线开放。

国家发展改革委有关负责人介绍，自2017年起，我国将每年5月10日设为中国品牌日，由国家发展改革委会同有关部门和各地方组织开展系列中国品牌日特色活动，在全社会广泛传播品牌发展理念、凝聚品牌发展共识、营造品牌培育的氛围，积极提升我国品牌建设发展成效。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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