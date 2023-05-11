本报记者 白之羽

5月的江苏南通，暖意融融。这个拥有超过121万个经营主体的城市，正散发着民营经济的发展新活力。

从完善政策架构到提升一线服务，从聚焦个人能力的培养到强化生产环节的改造提升，南通努力为民营企业高质量发展提供更有力的支撑。数据显示，今年前4个月，南通新增51069个各类经营主体，同比增长30.57%。

抓实效，强化精准服务

2021年5月项目签约，10月基地动工，2022年6月车间完工、设备入场，11月部分生产线投产……星源材质（南通）新材料科技有限公司生产基地建设顺利推进。

“有关部门的高质量服务，是我们基地建设的重要保障。特别是相关部门提供的‘前延’服务，确保了项目报审的紧密衔接、顺利过审。”星源材质南通基地负责人刘瑞说。刘瑞提到的“前延”服务，是指南通市行政审批局于2021年推出的一项举措。由190余名审批服务咨询师及超4000名专兼职代办帮办员组成服务队伍，靠前介入，提供集成研判、批前辅导、全链代办等综合服务。

“我们平时就负责项目审批工作，为企业提供相关服务。”南通市行政审批局投资管理处处长陆天静介绍，2022年以来，“前延”服务办理了亿元级以上项目311个，涉及130个重大产业项目。仅今年一季度，就有35个项目实现了拿地即开工。

一边是为重点项目提供“前延”服务，另一边则是为中小微企业提供贴近服务。

在南通苏锡通科技产业园区政务服务中心一站式大厅里，看到有人前来办事，办事员周锴立即上前帮忙。“一季度，我们园区里企业和个体工商户申报注册量同比增长330%，4月以来依然保持较高增速。”周锴介绍。

“瞄准一线需求制定相关政策，再进一步抓好落实，就能为各类经营主体的繁荣活跃提供很大助力。”南通市发改委主任尹建勇说。

抓主体，提升发展活力

“相关部门购买社会化服务，专家团队进驻企业提供诊断服务，这为我们后续深入推进‘智改数转’工作提供了方向和依据。”南通大通宝富风机有限公司生产运营总监刘希女介绍，近年来，公司着力提升生产运营的智能化水平，产品竞争力不断增强。

随着数字经济的兴起，引导民营企业特别是民营制造业企业加快数字化转型，成为推动高质量发展的重要抓手。2022年，南通共有1536家重点工业企业享受到免费的“智改数转”诊断服务，其中，已实施和正在实施“智改数转”企业343家，计划实施企业623家，诊断服务成果转化率达62.9%。

在“智改数转”诊断服务商、江苏中天互联科技有限公司总经理时宗胜看来，作为工业大市，南通一方面具有较强的制造业基础，另一方面也面临着制造业数字化转型的压力。“一些企业负责人更关注硬件改善，因为改造效果立竿见影，但从长远来看，数字化转型同样重要。”时宗胜说。

市场活力来自企业，特别是来自企业家。在推动企业转型升级的同时，南通还把注意力放到活跃在一线的企业家身上。

最近几天，张謇企业家学院培训部负责人梁栋非常忙。“新生代”企业家培训班招生接近尾声，他一方面要加紧联络学员，了解培训诉求，另一方面也在结合需求设计培训方案。

“我们不仅要加强理论知识的培训，也要通过现场教学、沉浸式教学等方式，全方位提升学员的参训体验。”梁栋认为，帮助企业家健康成长，是提升主体活力的题中应有之义。数据显示，自2021年成立以来，张謇企业家学院共举办培训班超450期，培训学员超5万人次。

抓全局，优化营商环境

“由于硬件设备投入不足、环保水平不高，小型汽修店在喷漆操作过程中容易造成环境污染。我们计划建设集中钣喷中心，在达到环保要求的前提下，拓展小型汽修店的业务。”这段时间，南通市工商联经济部的朱兴建正在市里各处寻找建设点位，在他看来，这个工作很有价值。“作为政府和企业间的沟通桥梁，我们多跑一个点位、多问一个问题，就能多传递一个声音，可能多解决一个问题。”朱兴建说。

“目前我们已经与南通13个部门签署数据共享或授权协议，下一步要争取更多授权，为更精准的企业征信提供支撑。”南通征信有限公司总经理周剑飞介绍，作为南通市唯一的国家信用信息数据共享省级节点，南通企业征信平台归集各类数据近2000万条，与41家银行机构开放查询账户160个。“今年以来，有近8000户企业通过征信平台获得贷款。”

无论是搭建沟通渠道，还是强化要素支撑，在南通，营商环境建设已经成为激发市场活力、推动经济高质量发展、增强城市竞争力的关键之举。其中，擦亮“万事好通”营商品牌，成为人们的共识。

“叮——”一条信息传来，中天科技监事、科技发展部总经理林峰打开手机，屏幕上显示着“请确认收款账户”。

“通过‘万事好通·惠企通’政策直达平台，认定类资金项目免申即享率达到100%，企业无需申报，资金自动划拨。”南通市工信局副局长缪晗介绍，企业在惠企通平台注册时，可以自主选择标签。“近200个标签，能够清晰描绘出企业的特质，通过平台的智能匹配，为企业筛选出适用的扶持政策。”自2022年8月试运行以来，惠企通平台目前汇聚各类政策近4000条，兑现资金1.3亿元，惠及企业超1000家。

建机制、优政策、强监督、抓实效……围绕推动民营经济高质量发展，南通高标准、高质量、高效率地抓好各项工作，经营主体的获得感和满意度持续提升。2022年，江苏省营商环境评价中，南通位列第三，电力、纳税、办理破产、政务服务满意度等6项指标居江苏首位。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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