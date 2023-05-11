北京发布人工智能算法领域专门人才政策
2023年05月11日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月10日电 （记者贺勇）作为2023中关村论坛系列活动之一，北京人工智能产业创新发展人才高峰论坛近日举办。活动现场发布了北京首个人工智能算法领域专门人才政策——《关于实施算法人才集聚行动 打造“京西智谷”的若干支持措施》，在创业空间、算力支持、算法交易、融资保障等方面给予算法人才施展才华的广阔空间，为北京加快建设具有全球影响力的人工智能创新中心提供有力支撑。
据悉，目前北京人工智能领域核心技术人才超4万人。在专利授权数量全球排名前100的机构中，北京总部机构30家。此次出台的人才政策，最大亮点在于将算法人才支持拓展到产业细分领域关键要素上，在创业空间、算力支持等10个方面为人工智能算法人才创新创业提供精准支持。
《 人民日报 》（ 2023年05月11日 07 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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