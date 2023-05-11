本报北京5月10日电 （记者韩鑫）运用空气动力学设计，风阻更小、速度更快的公路自行车，采用碳纤维材质的车架和车轮，使用无线通信传输技术的电子变速器……为期4天的第三十一届中国国际自行车展览会日前在上海落幕，1200多家参展企业集中展示了自行车产业在新技术、新材料、新工艺及智能化的最新成果。

来自中国自行车协会的数据显示，2022年，我国自行车电动自行车规模以上企业营业收入2100亿元，同比增长3%；实现利润超100亿元，同比增长20%以上。今年一季度，我国电动自行车规模以上企业产量同比增长近30%，营收利润率达到3%，行业经济效益持续改善。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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