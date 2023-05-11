原标题：滴滴自动驾驶与广汽埃安共同发布无人驾驶新能源量产车项目

近日，滴滴自动驾驶公司与广汽埃安新能源汽车股份有限公司签订深化合作协议，共同发布无人驾驶新能源量产车项目——“AIDI计划”，并宣布将成立合资公司。

这是继2021年滴滴自动驾驶和广汽埃安签署战略合作后，双方首次对外公布合作进展。根据AIDI计划，滴滴自动驾驶和广汽埃安将成立合资公司，充分发挥各自产业优势、技术优势，深度探讨智能汽车领域产品创新、应用创新，共同定义和量产共享出行L4无人驾驶新能源汽车，全速推进无人驾驶出行生态建设。AIDI计划，寓意着广汽埃安智能（AION Intelligence）和滴滴自动驾驶智能（DiDi Intelligence）技术的互补，以及人工智能（Artificial Intelligence）和驾驶智慧（Driver Intelligence）的融合。

首款量产车型将基于广汽埃安AEP3.0高端纯电专属平台、星灵高端电子电气架构及多融合感知自动驾驶量产技术，搭载滴滴自动驾驶L4城市泛化引擎和特有的面向出行服务的自动驾驶技术方案。结合滴滴自动驾驶的无人化运营系统慧桔港和出行领域经验，双方从用户真实需求出发，联合打造安全可靠、乘坐舒适又低成本的无人驾驶新能源汽车。

该量产车将于2025年接入滴滴共享出行网络，实现全天候、规模化的混合派单，推动L4商业化加速落地。合资公司还将与滴滴出行及广汽集团旗下各投资企业开展成果应用合作，共同加速行业进步。

滴滴出行CTO兼滴滴自动驾驶CEO张博表示，“滴滴出行致力于推动未来交通变革，始终将自动驾驶作为面向未来重点发展的板块。今年以来，滴滴自动驾驶在无人化技术、商业化领域连续取得突破性进展。随着AIDI计划的开启，量产化也迎来了新的里程碑，滴滴自动驾驶发展进入全新阶段。广汽埃安拥有先进的纯电平台和高可靠的智驾冗余套件，能充分赋能新一代无人驾驶量产车，使其在安全、体验、效率等方面具备显著竞争力，为用户提供更好的无人驾驶出行服务，加速无人驾驶技术商业化落地。”

广汽埃安总经理古惠南表示，“无人驾驶在共享出行等特定场景具有先天优势，是未来的发展方向，正在快速推动智能汽车领域变革。埃安致力于成为世界一流高端智能电动车品牌，为用户带来更聪明的陪伴，作为国内首批进入无人驾驶研究领域的车企，在智驾方面已有深厚的积累。滴滴自动驾驶在共享出行网络和无人驾驶领域的深刻洞察和技术优势，将帮助我们拥抱新技术和新模式，提速智能出行生态布局。自战略合作签署以来，双方团队就量产车的定义和技术路线等进行了多轮深入沟通，AIDI计划将是我们抢抓智能汽车产业发展机遇的关键，期待双方发挥自身优势，成为智能汽车产业发展的主要引领者。”

(责编：曹淼、李源)

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