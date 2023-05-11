原标题：科技东风点亮品牌之光 闪耀510中国品牌日

2023年5月10日，第七个中国品牌日如约而至。以“品牌新力量，品质新生活”为主题的2023年中国品牌日活动在上海世博展览馆隆重开幕。东风汽车集团有限公司（以下简称东风公司）携旗下猛士917、岚图追光、岚图梦想家、岚图追光轮毂电机等新能源产品和科技创新成果闪耀参展，并采用云上博览会的方式，线上线下相结合全面展现东风践行民族品牌向上的使命与担当、以科技创新推动高质量发展的实力与自信。

2017年，国务院批准将每年5月10日设立为“中国品牌日”。2023年中国品牌日活动为期5天，从5月10日延续到14日，将举行开幕式、中国品牌发展论坛和相关分论坛，以及中国品牌博览会等系列活动，旨在传播品牌发展理念、凝聚品牌发展共识、汇聚品牌发展合力，进一步提升中国品牌知名度、美誉度、影响力。

东风公司展台

时间见证前行 东风品牌54年步履不停

品牌，是企业竞争力的综合体现，是经济高质量发展的重要象征，是质量强国的内在支撑，也是满足人民日益增长美好生活需要的必然要求。

时间见证前行，岁月镌刻奋进。

自1969年创立至今，东风公司拥有54年造车历史底蕴。在半个多世纪的发展中，东风公司始终以振兴民族汽车工业为己任，持续做强做大“东风”品牌，努力为世界一流汽车品牌建设而不懈努力。54年来，东风创造了累计为社会提供5600多万辆优质汽车的辉煌。54年来，从“东风”品牌诞生到获得汽车行业第一个驰名商标，到连续三年获得中央广播电视总台风云汽车盛典“评委会特别奖”，再到扬帆海外100余个国家和地区，“东风”正不断成长为享誉海内外的中国品牌。

数据显示，2022年，东风公司位居《财富》世界500强第122位。2021年度，东风公司位列国资委中央企业品牌建设排名第5位、汽车企业排名第1位。东风以品牌建设实践，为中国品牌向上起到了典范和引领作用。

“十四五”以来，东风公司积极应对汽车行业变化趋势，深入实施“东方风起”计划和科技创新“跃迁行动”，加速向“为用户提供优质汽车产品和服务的卓越科技企业”转型，打造整车业务、科技板块、服务生态“一体两翼”事业格局，坚决履行“把民族汽车品牌搞上去”的重要指示精神，推动汽车产业高质量发展。

勇攀科技高峰 点亮品牌之光

科技自立自强是国家强盛之基、安全之要，党的二十大报告对加快实施创新驱动发展战略作出重要部署。

锚定自主创新，勇攀科技高峰。

东风公司牢记叮嘱，把推动“高水平科技自立自强”摆在更加重要的战略位置。“十四五”期间，东风公司研发投入将达到千亿元级，自主品牌关键核心技术掌控率达95%。东风公司举全集团之力，努力攻克关键核心技术、前瞻技术，取得了一系列“跃迁”成果，推动民族品牌向上。

东风公司长期坚持科技自立自强，基本实现了对核心技术和资源的自主掌控。

在新能源领域，东风重新定义开发新一代汽车，加快布局新能源动力和平台架构的开发，完成“三电”产业化布局。东风公司推出了覆盖节能、混动和纯电的“马赫”动力品牌，以及“东风氢舟”氢动力品牌。在平台架构方面，东风公司打造了M TECH猛士架构、东风量子架构、DSMA节能架构三大乘用车平台，打造了覆盖中重卡、轻卡两大商用车平台。在三电方面，东风公司对电池、电机、电控进行核心技术攻关，并完成了产业化布局，自主掌控了一批能够显著提高客户体验、显著增强竞争能力的核心科技。

在智能网联方面，东风公司自主打造了中国首个全新一代中央集中式SOA电子电气架构，并率先在武汉开展5G Robotaxi示范运营，累计运行里程已经超过200万公里。东风还参与到雄安新区智慧交通和智慧城市建设的汽车企业，首批20台东风L4级无人驾驶共享巴士（Sharing-Bus）已在雄安新区示范运营。

在节能动力领域，东风全新马赫1.5T混动发动机，凭借45.18%的最高有效热效率，获中汽研华诚认证的“能效之星”权威认证，成为热效率认证突破45%的混动汽油机。

此外，2022年，东风公司汽车发明专利授权量、公开量分别达2357件、6069件。

此次活动期间，东风公司带来了马赫动力（马赫混动总成和马赫E电驱动）、东风氢元、东风氢能Bus、智能座舱等多项黑科技，展现出东风在新能源跃迁和智能驾驶跃迁方面的新成果。

一系列技术创新，有力促进东风的高质量发展，也为品牌向上给予有力支撑。

品牌向上 闪耀“510”中国品牌日

东风公司致力于为不同需求客户提供全方位的产品和服务，完整构建覆盖豪华、高端、主流、小型全领域的乘用车新能源品牌格局。

东风公司为越野爱好者悉心打造豪华电动越野品牌猛士，首款产品猛士917正在预售中；为社会新中坚力量倾情推出的高端智慧电动品牌岚图，已上市岚图FREE、梦想家、追光三款产品；为主流市场打造的奋斗者引擎东风风神，历经10多年的磨砺，开启新能源转型和品牌向上战略，发布全新电动系列品牌eπ；今年下半年，东风公司还会向市场推出小型电动车品牌。东风不懈努力，为客户享有新时代美好汽车生活，提供更丰富、多元的选择。

东方风起正当时，品牌向上群星闪耀。

本次“510”中国品牌日活动，东风公司还带来了猛士917、岚图梦想家、岚图追光及岚图追光轮毂电机四款电动产品，它们是东风科技创新的集大成者，也是东风在高端和豪华领域品牌向上的“排头兵”和“开拓者”。

面向未来，东风公司肩负品牌强国的使命，以科技夯实品牌之基，用高品质的产品和服务赋能用户美好生活，擦亮“东风”品牌名片。东风将持续以创造之力、品质之诚、文化之光，为品牌升级注入新动能，为中国汽车产业高质量发展贡献更多力量。

(责编：曹淼、李源)

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