5月9日，《证券日报》记者从江苏省人民政府官网获悉，江苏省教育厅近日印发《江苏省教育领域数字人民币试点实施方案》（以下简称《方案》），提出全面推进教育领域数字人民币试点工作。5月8日，深圳市福田区政府官网消息称，已在教育培训行业推广数字人民币预付应用。综合来看，5月份以来，数字人民币在教培领域应用大有提速之势。

《方案》显示，江苏省明确分阶段推进教育领域数字人民币试点，至2023年底，力争在教育收费、考试报名缴费、奖助学金发放等重点应用场景覆盖面取得明显进展，每所省属学校至少推进一个数字人民币应用项目。至2025年底，基本形成应用覆盖面广、服务便捷高效、生态较为完善的教育领域数字人民币运营管理体系。

而深圳市福田区在教育培训行业推广数字人民币预付应用，将采取“一课一销，未用退费”核销方式充分保证消费者权益。据悉，在教育局、金融局协同配合下，深圳市在教培机构开展了三批试点工作，试点校外培训机构达30余家，数字人民币预付消费金额近200万元，试点工作取得阶段性成效。

“教培行业非常适合发挥数字人民币‘智能合约’的特点。”博通分析资深分析师王蓬博认为，数字人民币预付费监管较传统账户监管可以实现对资金来源及用途的甄别，流程更透明，有助于解决多年来教培行业预付费可能存在的卷款跑路等顽疾。与此同时，“一课一销”也会进一步促进机构提高教学质量，保障学员权益，促使行业水平不断提高。

5月7日，成都市地方金融监督管理局发布消息称，成都市近日落地了“龙泉教培”数字人民币预付资金管理项目，成为全国首批数字人民币“元管家”产品的应用案例。该项目由中国银行四川省分行、成都市龙泉驿区教育局以及成都天府通金融服务股份有限公司等多方机构联合推出。

据介绍，通过在数字人民币钱包上部署智能合约，一方面，将合同条款写入智能合约，商户不能随意划转消费者预付的资金；另一方面，在实际消费之前，预付资金仍然归消费者所有，即使商户破产清算，也能保护消费者资金安全。

多位受访者认为，数字人民币“智能合约”技术具有透明可信、自动执行等优点，受到各行各业广泛关注。

在易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮看来，数字人民币“入校”大有提速趋势，并且前景可期。“一是数字人民币校园场景类型丰富，涉及多类生活消费的场景；二是用户年轻化，尤其是高校客群年轻人居多，对于数字人民币支付的接受程度相较其他群体更高，有助于数字人民币普及推广；三是安全高效，封闭场景的属性使得其在试点过程中相对可控。”

苏筱芮预计，数字人民币的应用将促进校园内的资金流、信息流变得更加规范化、透明化，同时以数字人民币为代表的“硬”钱包应用，将会发挥更大作用。（记者 李 冰）

(责编：王仁宏、陈键)

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