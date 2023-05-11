5月10日，厦门举行2023年首场土拍，共出让3宗宅地，起拍总价为91.9亿元，最终共计揽金101.45亿元，平均溢价率达10.39%，最高溢价达12.15%。

从具体出让方式来看，此次土拍取消了“定配建”，均采用“定品质、限房价、限地价+摇号”的方式进行出让。值得关注的是，据中指研究院统计，厦门此次土拍共计144家房企参与竞拍，热度空前。

“今年厦门首轮土拍供应量相比过去有所减少，这与当下多城都采取‘以需定供’及‘少量多次’的供应方式有关，目的皆是维持市场供求平衡及土拍热度。”诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪向《证券日报》记者表示，本轮厦门所供地块整体质量较高，周边配套资源较为丰富，这也是房企抢夺激烈的重要原因之一。

据了解，五缘湾地块引得88家竞买人参拍，成为厦门土拍史上最多竞买人参拍的地块。据悉，对该地块进行现场核对号码牌就花了将近5分钟，开始拍卖后，仅仅经过14分钟、24轮竞价，该地块报价就“触顶”转入摇号环节。88家房企进入摇号环节，最终杭州运川通过摇号竞得该地块，总成交价24.75亿元，成交楼面价50510元/平方米，溢价率12%。

对于该地块受到追捧的原因，中指研究院分析师孟新增向《证券日报》记者表示，一是体量较小，不足5万平方米，拿地总价门槛较低；二是住宅限价72000元/平方米，起始房地价差26898元/平方米，房企有一定利润空间；三是该地块位于岛内，周边配套成熟，且靠近地铁站，未来项目去化预期相对较好。

“该宗地块备受房企青睐，从侧面反映出了地块具备较为可观的开发前景，优势有目共睹，各路房企紧抓时机。同时，也反映出当前市场稳步复苏，房企补仓情绪上升，对于质优地块的迫切性较高。”关荣雪表示。

此外，湖里体育公园地块共有34家竞买人参与竞拍，从17号开始报价后，举牌的竞买人就没有停止过，经过66轮“不间断”的互相加价后达到最高限价，进入摇号环节，共有33家竞买人参与摇号，1家竞买人放弃摇号。最终，招商蛇口经过摇号竞得湖里体育公园地块，总成交价63.7亿元，折合楼面价50536元/平方米，溢价率12.15%。

与岛内地块的火爆形成强烈对比的是，翔安彭厝地块仅2家竞买人参与，最终厦门国贸地产以底价13亿元拿下，楼面价15000元/平方米。“该地块位于岛外，非核心区，且利润空间有限，市场认可度相对较低。”孟新增如是说。

“整体来看，厦门此次土拍释放出积极信号，企业参拍数量创下近些年纪录，企业投资信心有所修复。”孟新增表示，但岛内、岛外市场分化仍在，叠加厦门土地端供应相对稀缺，核心区域或板块的土地竞争仍较激烈。

至于整体土地市场未来走势如何？关荣雪表示，短期来看，热点城市土地市场热度或将延续稳中有升的态势，城市间土地市场热度分化犹存；长期来看，土地市场回暖的持续性可能需要一定利好政策的加持或者有待房企资金进一步好转的支撑。今年土地市场或将大致依次呈现稳步修复、加速好转的走势。

对此，孟新增补充道，今年4月份，在多地持续加大核心区地块供应力度的背景下，全国300城住宅用地成交楼面均价同比结构性上涨，溢价率延续好转态势，22个核心城市土拍热度持续，部分城市民企拿地信心有所修复，但土拍分化现象仍存。（记者 王丽新）

(责编：王仁宏、陈键)

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