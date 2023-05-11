进入5月份，A股市场呈现震荡整理走势，上证指数创年内新高，盘中最高达3418.95点，截至5月10日收盘累计跌0.12%；而深证成指月内累计跌1.75%，创业板指期间累计跌2.69%。值得一提的是，沪深两市合计成交额10201亿元，连续第二十四个交易日突破万亿元；北向资金净买入55.71亿元，实现连续4个交易日净买入，月内合计净买入额达77.98亿元。

谈及北向资金回流A股，川财证券策略高级研究员张卓然向《证券日报》记者表示，近期市场成交额回升，北向资金开始转向流入A股市场，原因有两个：一是国内宏观经济在恢复过程中虽面临曲折，但复苏总态势不变，并随着企业利润逐步修复，对A股构成基本面支撑；二是美联储5月初虽再度加息，但在其经济承压的情况下，预计后续继续加息可能性较低，全球流动性压力有望缓解，北向资金加大对A股市场配置。

截至5月1日开盘至5月10日收盘，作为“聪明钱”的北向资金将会追捧哪些品种呢？

东方财富Choice数据显示，月内共有41只个股现身沪股通、深股通的前十大成交活跃股榜单，24只个股期间处于净买入状态，北向资金合计净买入92.21亿元。其中，有19只个股月内北向资金累计净买入额均超过1亿元，其中，贵州茅台最受北向资金青睐，期间北向资金合计净买入额达20.45亿元。工业富联、工商银行、北方华创、兴业银行等4只个股期间均受到5亿元以上北向资金布局。

值得一提的是，中国石化、中国太保、中国平安、中国船舶、中信证券等5只中字头概念股受到北向资金追捧，北向资金合计净买入额达12.74亿元。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示，“进入5月份，成交额持续突破万亿元和资金流向的转变，向市场传递出外资近期调仓换股动作频频的信号。尽管近两日中字头板块出现回调整理，但是探索中国特色估值体系有利于提升传统蓝筹股的估值，特别是一些中字头的蓝筹股，具有分红率较高，估值低，业绩增长稳定，行业地位稳固的特征，成为近期北向资金重点布局的方向，后市估值仍有修复机会。”

从行业来看，上述月内获北向资金青睐的24只个股涉及14个申万一级行业，其中，银行、非银金融等两行业个股数量居前，分别为6只、3只。

张卓然表示，随着当前国内宏观经济的复苏，信贷有望平稳增长，银行业绩有望逐步回暖。当前银行板块平均市盈率在6倍左右，平均市净率0.6倍，处于历史低位水平；从资金配置角度看，当前部分银行股股息率持续在3%以上，超过定存利率，因此对于大资金来讲具备较高的配置价值。（记者 任世碧）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经