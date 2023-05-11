人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人造肉对气候影响可能是牛肉的25倍

2023年05月11日09:08 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报北京5月10日电 （记者刘霞）美国科学家的一项最新分析发现，由培养细胞生产的肉类对气候的影响可能是普通牛肉的25倍。相关研究已经提交生物预印本网站。

　　实验室培养的肉类通过在营养丰富的“肉汤”中围绕支架培养动物干细胞制成，被认为是比传统肉类更环保的替代品，因为与传统肉类相比，其使用的土地、饲料、水和抗生素更少，且不需要养殖和屠宰牲畜，而牲畜是温室气体的主要来源。但在最新研究中，加州大学戴维斯分校的德里克·里斯纳及其同事发现，培养肉类导致全球变暖的潜力（生产一公斤肉类排放的二氧化碳）是普通牛肉的4—25倍。

　　研究人员对培养肉类的生命周期进行了评估，估计了当前生产方法中每一步所耗费的能量。结果发现，用于培养动物细胞的营养液含有糖、生长因子、盐、氨基酸和维生素等，每种成分都会带来能源成本，也会排放二氧化碳。例如，种植糖类作物和运营实验室需要能源，而且，在将每种成分混合到营养液内之前，还必须使用超滤和色谱等高耗能技术仔细纯化。

　　里斯纳指出，这种“药品级”的纯化不可或缺，这样营养液中就不会有细菌或其相关毒素等污染物，否则，动物细胞就不会生长，因为细菌会繁殖得更快。而且，他们预测，无论培养哪种动物的细胞，情况都大同小异。

　　今年1月，荷兰咨询公司CE Delft发表过一份对培养肉类开展的生命周期评估报告，发现其碳足迹将低于牛肉。不过，该分析部分由美国培养肉类倡导组织资助。

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
高海拔宇宙线观测站“拉索”通过国家验收
　　人民网北京5月10日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，5月10日，国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站“拉索”（LHAASO）顺利通过国家验收。 LHAASO是以宇宙线观测研究为核心的国家重大科技基础设施，2015年12月31日，获得国家发展和改革委员会批复立项，项目由中国科学院和四川省人民政府共建，由中国科学院成都分院与中国科学院高能物理研究所承担建设，建设周期4年。…
天舟六号货运飞船发射任务取得圆满成功
　　人民网北京5月10日电 （记者赵竹青、王仁宏）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2023年5月10日21时22分，搭载天舟六号货运飞船的长征七号遥七运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约10分钟后，天舟六号货运飞船与火箭成功分离并进入预定轨道，之后，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。后续，天舟六号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部