科技日报北京5月10日电 （记者刘霞）美国科学家的一项最新分析发现，由培养细胞生产的肉类对气候的影响可能是普通牛肉的25倍。相关研究已经提交生物预印本网站。

实验室培养的肉类通过在营养丰富的“肉汤”中围绕支架培养动物干细胞制成，被认为是比传统肉类更环保的替代品，因为与传统肉类相比，其使用的土地、饲料、水和抗生素更少，且不需要养殖和屠宰牲畜，而牲畜是温室气体的主要来源。但在最新研究中，加州大学戴维斯分校的德里克·里斯纳及其同事发现，培养肉类导致全球变暖的潜力（生产一公斤肉类排放的二氧化碳）是普通牛肉的4—25倍。

研究人员对培养肉类的生命周期进行了评估，估计了当前生产方法中每一步所耗费的能量。结果发现，用于培养动物细胞的营养液含有糖、生长因子、盐、氨基酸和维生素等，每种成分都会带来能源成本，也会排放二氧化碳。例如，种植糖类作物和运营实验室需要能源，而且，在将每种成分混合到营养液内之前，还必须使用超滤和色谱等高耗能技术仔细纯化。

里斯纳指出，这种“药品级”的纯化不可或缺，这样营养液中就不会有细菌或其相关毒素等污染物，否则，动物细胞就不会生长，因为细菌会繁殖得更快。而且，他们预测，无论培养哪种动物的细胞，情况都大同小异。

今年1月，荷兰咨询公司CE Delft发表过一份对培养肉类开展的生命周期评估报告，发现其碳足迹将低于牛肉。不过，该分析部分由美国培养肉类倡导组织资助。

(责编：王仁宏、陈键)

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