随着汽车变得更先进，新技术层出不穷，汽车的前排座位很可能成为新的支付场所。如果能使用车载界面进行支付，会省去很多麻烦。这个新领域被称为“车载支付”。车载支付将允许司机自动支付服务费用，包括电动汽车充电、软件更新等。

记者 张佳欣

根据美国汽车协会的数据，美国人平均每天花在车上的时间超过61分钟，总时长相当于他们生命中3年多的时间。这个数字还在不断增长，从2020年到2021年增加了近6分钟。

随着人们在车内的时间越来越长，新技术层出不穷，汽车的前排座位很有可能成为新的支付场所。随着汽车变得更先进，消费者将能使用车载界面进行支付，省去了将信用卡伸出窗外或停车后拿出手机的时间和麻烦。这个新领域被称为“车载支付”。

《日本经济新闻》和《日经亚洲评论》近日报道，车载支付的趋势越来越火爆。日本贸易公司住友商事株式会社与沃达丰英国公司合作，将于2023年底在欧洲推出基于SIM卡的车载支付服务。一旦自动驾驶技术普及，车载支付有望成为各种车载服务计费不可或缺的基础。支付认证的方式多种多样，例如指纹和语音认证等，而标准之争可能会愈演愈烈。

迎合用户消费习惯

车载支付意味着以汽车本身作为支付终端系统，这类似于智能手机的移动支付。车辆将配备一个用于智能手机通信的SIM卡，或利用Wi-Fi将车辆与停车场和餐馆的支付系统连接。

日媒报道称，联网汽车变得更广泛，这将促进对车载支付的需求。如果汽车能永久联网，将有可能对接到现有支付平台。

英国《金融科技》杂志报道称，电动汽车制造商激发了车载支付潜力的增长。随着技术的不断进步，汽车制造商试图复刻智能手机制造商在理解和迎合用户习惯方面的成功。

目前，车载支付通常用于支付停车费、加油费、高速公路过路费甚至罚款。如果自动驾驶普及，车内导航更新、音乐或视频下载也将能利用车载支付功能。据《日本经济新闻》报道，在欧洲，车企有意对车载服务进行收费，如座椅加热器按月收费制度等。

有了车载支付，汽车可以成为智能家居集成的一部分。人们可在不下车的情况下在线购买商品，并由汽车支付，当开车去商店时，员工只需把包装好的货物放入后备箱即可。

未来市场潜力巨大

日媒报道称，车企不仅关注新车销售，也更加重视后续服务计费，车载支付将成为重要基础服务之一。

住友商事已收购沃达丰支付平台子公司DABCO两成股权，计划在英国和德国联合推出一项为汽车增加支付功能的服务。

DABCO为SIM卡提供ID关联技术，能以数字方式识别个人。安装在车辆上的SIM卡可记录购买者的历史和服务细节。同时，SIM卡也安装在电动汽车充电站和其他运营商的充电设备上。与区块链技术结合，DABCO数字资产经纪系统将包含支付等个人信息的车载SIM卡与安装在电动汽车充电站的SIM卡进行连接，当双方SIM卡中记录的ID关联后，系统会自动按照充电金额完成支付。

在欧洲，大多数新车都配备了SIM卡。在2017年以来欧洲销售的新车中，沃达丰占了七成份额。住友商事计划将这项技术引入电动汽车充电站，目标是在2025年后扩展到得来速餐厅和其他领域。该公司还希望通过与其他电信公司合作，将业务扩展到美国和亚洲其他国家。

根据研究公司Report Ocean的数据，2021年车载支付市场规模约41亿美元。随着车载服务的提升，车载支付也有望普及，预计2028年之前以平均每年15%以上的速度增长，规模扩大到110亿美元。

普及仍面临挑战

与任何金融服务一样，安全和保障是最重要的。汽车行业是目前最具安全意识的行业之一，有定期和完备的测试以及严格的法规。但是，车载支付在普及之前，仍面临挑战。

德国梅赛德斯—奔驰集团与美国信用卡公司Visa合作，推出了一项通过指纹识别进行支付的服务。虽然这样做的好处是在车辆被盗时更容易防止车主以外的人付款，但它需要一个专门的读取设备，引进成本高昂。Visa还在与美国天狼星-XM广播公司合作，开发语音识别系统。

住友商事使用的SIM卡具有与多款车型兼容、易于推广的优点，但需要与每个国家的各个电信公司合作。目前，各家公司都在制订对策，以防止汽车被盗时出现未经授权的使用。

英国《金融科技》杂志报道称，面对车载支付可能存在的安全隐患问题，可采取的措施是利用身份验证等技术，如生物特征扫描，提高支付安全性。同时，在发生错误或欺诈交易的情况下，商家必须提供简化的流程，以便消费者进行举报、撤销操作，并得到必要的补偿。

专家表示，车载支付仍处于早期开发阶段，技术尚未完全满足需求，从支付安全的角度来看，授权此类交易仍然存在困难。此外，支付方式的识别、选择商品的方式（如语音拨号），以及因交通安全而无法长时间专注于屏幕，都是阻碍车载支付战胜普通支付方式的因素。或许随着更先进的自动驾驶系统的开发，大部分问题都会得到解决。

(责编：王仁宏、陈键)

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