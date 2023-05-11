科技日报北京5月10日电 （记者陆成宽）10日，国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站“拉索”（LHAASO）迎来关键节点，顺利通过国家验收。它是目前世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙线观测站。

验收委员会认为，项目法人单位中国科学院成都分院和共建单位中国科学院高能物理研究所按期、全面、优质完成了国家发展改革委批复的建设任务，各项指标达到或优于批复的验收指标。验收委员会同意该项目通过国家验收。

“拉索”位于四川省稻城县海拔4410米的海子山上，占地面积约1.36平方公里，核心科学目标是探索宇宙线起源。它由5216个电磁粒子探测器和1188个缪子探测器构成的一平方公里地面簇射粒子探测器阵列、78000平方米的水切伦科夫探测器阵列、18台广角切伦科夫望远镜等三大阵列组成。

“拉索”首席科学家、中科院高能所研究员曹臻表示，“拉索”采用4种探测技术，可以全方位、多变量地测量来自高能天体的伽马射线和宇宙线。

“在建设过程中，我们实现了多项重大自主技术创新，推动了相关技术的革新与发展：首次在大视场成像切伦科夫望远镜中大规模使用新型硅光电管，改变了这类望远镜不能在月夜工作的传统观测模式，实现了有效观测时间的成倍增长。”曹臻说。

同时，“拉索”还发展了基于“小白兔”技术、适应4000米以上高海拔野外工况的大面积、多节点、高精度时钟同步技术。“利用该技术，我们成功将远距离同步精度提升到0.2纳秒，达到国际领先水平。”曹臻说，项目团队还在海量数据获取技术上取得显著进步，发展并实现了“无触发”数据获取，对宇宙线事例实现“零死时间”观测，实现海量数据从海子山观测基地到中国科学院高能物理所的实时数据传输。

更重要的是，凭借超高的探测灵敏度，“拉索”在试运行期间就已经取得多项突破性的重大科学成果：在银河系内发现大量超高能宇宙加速器候选天体，并记录到人类观测到的最高能量光子，开启了“超高能伽马天文学”时代；精确测定了标准烛光蟹状星云的超高能段亮度，发现1千万亿电子伏伽马辐射，挑战理论极限。

据悉，“拉索”于2015年12月31日获得国家发展改革委批复立项，项目由中国科学院和四川省人民政府共建，由中国科学院成都分院与中国科学院高能物理研究所承担建设，建设周期4年，主体工程于2017年动工，于2021年全部完成建设。

(责编：王仁宏、陈键)

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