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竞逐“碳中和”赛道 可持续发展驱动车企持续创新

2023年05月11日14:52 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （记者栗翘楚）近年来，在中国、欧盟等全球多个国家和地区纷纷推进碳中和的背景下，汽车行业的节能减排备受关注。如今，在碳中和已经延伸至一辆汽车的全生命周期，不少整车厂商都已经制定了碳中和时间表，且逐渐将实现碳中和目标的压力转移到供应链上，要求供应商提供绿色、低碳的产品和服务。

在COP26会议上，数家车企签署了《格拉斯哥轿货车净零排放宣言》，承诺到2040年淘汰传统燃油车；包括英国、法国、瑞士、美国加州、中国香港在内的多个国家和地区都已经提出“禁燃”的时间线。

当减污降碳、绿色出行成为一种新风尚，新能源汽车的优势自不待言。近年来，从政策推动到地方实践，从行业布局到企业研发，各方积极探索，推动新能源汽车产业迈向高质量发展。

极星汽车。受访者供图

作为一家源自瑞典的全球高性能电动汽车品牌，极星以设计为驱动力，同时秉承可持续发展使命，极星在产品、商业和行业层面全方位提升透明度、倡导气候行动。2021年极星领先于行业推出了“Polestar极星零碳计划”——以不依靠碳补偿的方式，在2030年前生产出真正气候中和的汽车。在不久前举办的上海国际车展上，极星3和极星4两款重磅车型亮相展台之上，并以别出心裁的展台设计，诠释其全新的品牌主张——“愈自然，于纯境”，向观众展示了极星对未来电动化出行及可持续发展的前瞻性思考。

极星相关负责人表示，“我们的目的是消除供应链、制造过程和生命周期结束时的所有排放，而不是依赖植树等抵消方法。现阶段，我们正在与伙伴公司紧密合作，共同研究钢铁、铝、电子产品、安全和电力驱动等关键领域的重大课题。

在尽可能减少整车碳足迹的过程中，极星3的内饰广泛应用可循环的环保材料：除环境友好的座椅以及内饰材料外，车内所有可见纺织品都由可回收PET材料制成；ECONYL车内地毯由100%可回收渔网中的尼龙材料制成；所有车门和后备箱载重架都采用NFPP (天然纤维聚丙烯)材料制成；可减少40%的重量及50%的塑料使用量，塑化剂的比重从45%降到1%。

据中汽协数据显示，2022年，中国新能源汽车产销实现705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，我国新能源汽车的产销连续8年位居世界第一。

“2023年是极星的‘中国元年’，以极星3为开端，未来品牌将以每年一款新产品的节奏，积极布局超豪华电动车市场。”极星相关负责人介绍，中国是全球最具活力及增长潜力的新能源汽车市场，也是极星全球战略的核心市场。

业内人士表示，汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是推动绿色低碳发展的战略举措。发展新能源汽车，打造“绿色出行”低碳生活新模式，也将为交通领域清洁低碳转型、落实“双碳”目标助力。

(责编：郭思邈、吕骞)
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