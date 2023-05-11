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中央财政支持博物馆纪念馆免费开放 补助资金合计达34.4亿元

2023年05月11日15:19 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》精神，经研究，现下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金。数据显示，预算合计共344000万元，提前下达309600万元，此次下达34400万元。

2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算表。（图片来源：财政部官网）

“中央财政支持博物馆、纪念馆免费开放具有重要的社会意义和历史意义，为人民提供更多优质的公共文化服务，促进了文明旅游和社会和谐发展。”业内专家在接受人民网记者采访时表示，具体而言，博物馆、纪念馆是国家和地方文化的重要载体，通过免费开放可以让更多的人了解历史和文化遗产，有利于文化传承；免费开放博物馆、纪念馆可以提供更加广泛的公共文化服务，特别是对于经济困难人群，降低文化消费门槛，增强了社会团结和凝聚力；免费开放博物馆、纪念馆可以吸引更多的游客，可以促进旅游业发展，带动社会经济发展；此外，博物馆、纪念馆是一个国家文化的重要代表，通过免费开放可以展示国家的文化自信和文化软实力，对外弘扬中华文化形象。

(责编：郭思邈、吕骞)
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