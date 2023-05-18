人民网北京5月18日电 （记者栗翘楚）近日，一辆装载有冷冻猪肋排等货物的厢式货柜车从位于广东省珠海市横琴西北角的横琴大昌行物流中心驶出，通关后发往澳门仓库，最快1小时内这批货物即可到达货主手中。

2015年4月23日，与澳门隔水相望的中国（广东）自由贸易试验区珠海横琴片区正式挂牌，为支持地方政府建立生物医药研发用跨境物品“白名单”制度，海关全力促进横琴特色产业发展，近年来更是推进合作区和自由贸易试验片区优势叠加、协同发展，横琴自由贸易试验片区产业逐步发展壮大，目前，在海关备案的进出口企业累计达1611家。2022年，横琴的海关备案企业进出口总值同比增长6.5%。

自由贸易试验区是改革开放的“试验田”，是构建新发展格局和推动外向型经济快速发展的重要抓手。党的二十大报告提出，加快建设海南自由贸易港，实施自由贸易试验区提升战略，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。

商务部数据显示，今年一季度，自由贸易试验区外贸外资实现较快增长。21个自由贸易试验区进出口额1.8万亿元人民币，同比增长6.6%，高出全国1.8个百分点；其中出口7949亿元，增长8.5%，进口10363亿元，增长5.2%。实际使用外资719亿元，同比增长22.1%，高出全国17.2个百分点。自由贸易试验区进出口总额和实际使用外资占21个省（区、市）的比重分别为19.4%和18.1%。

从果园港铁路货运站出发，西行30多公里，是重庆自由贸易试验区内的一个重要开放门户——团结村铁路集装箱中心站。2011年3月19日，全国首趟中欧班列“渝新欧”班列从这里发出，开行16天，抵达德国的杜伊斯堡。12年过去了，如今的重庆中欧班列实现了“连点成线”“织线成网”，通达欧洲23个国家180个城市，运输货品5万余种。

近年来，重庆海关全力支持重庆形成以1个自由贸易试验区为核心，配套6个综保区和4个保税物流中心的“1+6+4”开放平台体系。同时，发挥“平台+通道”功能叠加优势，积极推动自由贸易试验区与西部陆海新通道、中欧班列、长江黄金水道紧密衔接，支持“中欧班列+医药保税”“中欧班列+整车保税仓储”等运营模式，通过“平台+通道”功能叠加助推“物流+经贸”融合发展，经贸合作拓展至160多个国家500余个城市港口。

自由贸易试验区自建设以来，坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为根本要求，很多“率先”“第一”在自由贸易试验区实践、探索，然后再复制推广到全国。商务部研究院副院长崔卫杰表示，制度型开放是我国对外开放最显著的时代特征，是我国推进高水平对外开放、实现高质量发展的内在要求，而自由贸易试验区在推动制度型开放方面发挥了开路先锋、先导示范的重要作用。

近日，在宁波海伯精工机械制造有限公司（下称“海伯精工”）的生产车间，走心式数控车床轰鸣声不断，一块块光洁的铝板经过铣削、研磨、阳极氧化等工艺，再组装上弓弦、弓臂、凸轮组等配件，一把结构精密、造型新颖的复合弓就完整呈现眼前。“这几年，我们公司产销量年复合增长率保持在25%，但绝大部分的客户群体都在国外。今年第19届亚运会将在杭州举行，我相信射箭这项运动一定能抓住这个风口在国内得到进一步推广，所以我们想将更多的视线转向国内，逐步扩大产品内销比例。”公司总经理林耀钻介绍。

随着国内市场结构持续优化、市场环境日益完善，在宁波北仑港综合保税区内，希望拓展内贸份额的加工贸易企业不在少数，增值税一般纳税人试点释放出的政策红利正契合了企业需求，参与试点的企业国内采购设备、原材料所缴增值税可以进项抵扣，内销产品能开具增值税发票，税负成本大大降低；进口的免税设备可用于内销产品加工生产，设备利用率提升进一步摊薄了生产成本，产品在国内的竞争力显著增强。

2020年9月，宁波保税区、宁波北仑港综保区列入浙江自由贸易试验区宁波片区。为支持浙江自由贸易试验区建设，宁波海关立足浙江自由贸易试验区宁波片区特色，以数字化改革为抓手，发布了2023年15项任务清单，努力打造具有浙江特色的标志性成果。

宁波保税区海关副关长王国华表示：“近年来，我们不断加强监管创新，推动 ‘增值税一般纳税人试点’‘四自一简’‘仓储货物分类监管’等十几项政策在海关特殊监管区域落地，极大激发了区内企业升级转型、内外贸一体化发展的内生动力。接下来，我们将贯彻落实党的二十大报告关于实施自由贸易试验区提升战略的部署，充分发挥海关特殊监管区域政策功能优势和自由贸易试验区改革开放试验田作用，以‘智慧综保区’建设为抓手，强特色、提质效、优服务，推动区内企业更好地融入国内国际双循环新发展格局，迸发出更加强劲的发展活力。”

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经