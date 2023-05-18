人民网北京5月18日电 （记者栗翘楚）近日，一列满载256台“重庆造”汽车的铁路货运专列从重庆鱼嘴站缓缓驶出，专列将经新疆霍尔果斯口岸出境，运往哈萨克斯坦。据重庆海关统计，今年1—4月，重庆已向中亚五国出口汽车4119辆、货值4.9亿元，同比分别增长17.8倍和39.6倍。

当前，中国与中亚五国持续深化务实经贸合作，贸易发展量质齐升。据海关总署统计，今年前4个月我国与中亚五国进出口1730.5亿元，同比增长37.3%。其中，4月我国与中亚五国月度进出口规模首次突破500亿元，达到502.7亿元，迈上新台阶。

值得注意的是，民营企业已成为我国与中亚五国进出口贸易中的主力军，今年前四个月进出口规模占比超过六成，贸易活力进一步增强。此外，在出口方面，我国对中亚五国出口机电、劳动密集型产品“并驾齐驱”。

5月17日，在宁波爱科特生活电器有限公司的生产线上，一台台饮水机经加工包装后，陆续“走”下流水线。宁波爱科特生活电器有限公司销售经理张璐表示：“如今，中国与中亚地区的双边贸易越来越顺畅，我们也与中亚地区的的一些大客户们建立起了长期稳定友好的合作关系。今年1-4月，我们出口到中亚地区的饮水机数量同比增长140%，销售额同比增长112%。”

据宁波海关统计，今年1-4月，宁波市对中亚出口13.6亿元，同比增长69.9%。机电类产品、电动载人汽车和高新技术产品等为主要出口产品。

宁波海关所属海曙海关出口科副科长郭学钧表示，为进一步深化宁波与中亚五国的经贸合作，加速推进“一带一路”建设，宁波海关充分发挥职能作用，指导企业用好用足“提前申报”“归类预排定”等通关便利化措施，并且提供AEO认证等海关政策的支持和指导，进一步提升口岸通关效能，优化口岸营商环境，确保全球贸易链产业链的循环和顺畅。

此外，中亚国家优质的农业资源也为双边农业合作走深走实提供了更多机遇。海关总署统计，今年前4个月我国自中亚五国进口农产品25.8亿元，增长42.9%。

近日，青岛中颖通达供应链管理有限公司从吉尔吉斯斯坦进口的21.5吨枣干抵达山东港口青岛港，半个小时后在青岛海关所属黄岛海关完成查验放行，迅速发往全国各地商商超。青岛海关统计数据显示，在青岛与中亚五国进口贸易中，农产品进口占据半壁江山。前4个月青岛自中亚五国进口农产品0.7亿元，增长186.6%，占进口总值的50%。

商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，中国与中亚五国建交30多年来，持续深化务实经贸合作，构建了内涵丰富、充满活力、互惠互利的经贸关系，实现制度安排日臻完善、贸易发展量质齐升、投资合作惠及各方。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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