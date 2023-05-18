黄盛

近年来，我国新型基础设施建设得到长足发展，建成了全球规模最大、技术领先的移动通信网络。截至2023年一季度，全国建成开通5G基站已超264万座，所有地级市城区、县城城区和97.7%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，5G移动电话用户达到5.61亿户。GSMA（全球移动通信系统协会）发布的《2022中国移动经济发展》报告显示，预计到2025年，中国5G连接总数将从2021年的4.88亿增至8.92亿，中国超半数的移动连接将使用5G。

对此，不少业内人士认为，随着文化和旅游数字化进程的加快，数字产业加速了产品和市场从形式到内容的结构性变化，催生出众多新的文化产业和旅游产业业态以及新的模式结构，品质化、个性化、沉浸式体验成为市场需求热点，以数字内容为核心的数字文旅产业异军突起以及更多更大的5G应用场景加快形成，成为各地作为推动产业高质量发展的重要引擎，也是推进文化强国和网络强国深度融合的重要路径。同时，如何进一步以数字化推动文化和旅游融合发展，将成为下一阶段主要探索。

在日前由文化和旅游部产业发展司与中国铁塔股份有限公司联合发布的《文化和旅游场景5G网络覆盖及应用实务手册（2023年版）》中，国家图书馆、故宫博物院、国家大剧院等16家在北京的重点文化和旅游场馆5G网络覆盖工程已顺利竣工，实现了5G网络深度覆盖，上传下载速率呈现线性增长。这些具有普遍适用性的典型文化和旅游场景，对5G网络覆盖方案的深度解析及创新应用案例，为各级文化和旅游部门、文化和旅游机构提供参考借鉴，以加快推动文化和旅游场景5G基础设施建设，不断丰富创新 5G应用。

对此，文化和旅游部产业发展司副司长马力表示，我国已建成了全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，5G网络的建设及其大规模应用加速了文化、旅游与其它产业的融合。5G网络的“高速率、低时延、大连接”特性以及与人工智能、高清视频、AR/VR等先进技术的融合，推动了线上演播、数字艺术、沉浸式体验等新业态发展，景区分时预约、电子导览、无接触服务等创新应用产品全面运用于智慧旅游。以5G为引领，数字新基建不断铺展，夯实了文化和旅游行业数字化的底座，推动了文化产业和旅游产业高质量发展。希望在工业和信息化部的支持下，持续与中国铁塔、三家基础电信运营企业及其他相关技术方联合推进全国文化和旅游场景的5G基础设施建设，不断提升5G网络覆盖质量，加速拓展“5G+文旅”应用场景，持续提升文化和旅游参与体验，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

中国铁塔副总经理尹文凯表示，近年来，在文化和旅游部、工业和信息化部的支持下，中国铁塔与三家运营商携手共进，与全国各地的重点文化旅游单位协同工作，全国文化和旅游场景5G网络覆盖取得了一定成效。全国3382个4A和5A景区实现了5G网络覆盖，占4A和5A景区总数的89%，994个大型的博物馆、图书馆、剧院实现了5G网络覆盖。这不仅为广大的游客带来更加畅快的网络体验，也为文化和旅游场景数字化建设提供了重要的技术支持，提高了文化和旅游场景的智能化程度，更好地服务了文旅行业的发展。

另据了解，文化和旅游部产业发展司和中国铁塔股份有限公司共同编制的《文化和旅游场景5G网络覆盖及应用实务手册》，结合了前期在北京开展的“241”重点场所5G网络攻坚行动等，分场景类别、分功能特点，因地制宜地制定了5G网络覆盖方案，旨在进一步增强文化和旅游场景5G网络覆盖能力，助力5G+文旅发展，不断丰富创新5G应用。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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