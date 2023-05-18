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中证协启动第八届防范非法证券宣传健康跑公益活动

黄盛
2023年05月18日10:54 | 来源：人民网
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2023年防非健康跑公益活动北京站 来源：中国证券业协会

日前，在中国证监会市场监管二部指导下，中国证券业协会联合中国田径协会、“中证协投资者之家”互联网投教基地在北京举行了“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传健康跑公益活动”启动仪式。

据介绍，2023年防非健康跑公益活动以“深入贯彻党的二十大精神，发挥合法机构作用，抵制非法证券期货活动，减少投资者上当受骗”为主题，以线上线下结合的方式开展，线下活动首站在北京由中国银河证券主办，后续将在广州、韶山、岳阳等城市举办，线上活动由19家证券公司接力式举办，各方深入合作，形成合力，为构建“大投保”格局、保护投资者合法权益发挥更积极的作用。

作为中国证券业协会防非宣传的特色品牌活动，防非宣传健康跑公益活动已连续举办多年，其打破了原有的防非宣传模式，创新了活动载体，以更加贴近群众、采用不同年龄层、社会各界人士欢迎的跑步形式开展宣传，为保护投资者合法权益、塑造健康的行业文化、优化资本市场发展环境和行业发展生态贡献了力量。（实习生胡琦兰对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)
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