人民网北京5月18日电 （记者任妍）5月18日上午，财政部公布2023年4月财政收支情况。数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9％；全国一般公共预算支出86418亿元，同比增长6.8％。

具体来看，税收收入层面，1-4月累计，全国税收收入同比增长12.9%，扣除留抵退税等特殊因素后可比增长约4%。其中，国内增值税增长58%，扣除留抵退税因素后增长约10%，主要受经济恢复性增长和去年制造业中小微企业缓税于今年入库等因素带动。国内消费税下降17.9%，进口货物增值税、消费税下降12%，主要是去年同期基数较高。个人所得税下降2.4%，其中，限售股转让所得下降较多。房地产市场仍处于逐步恢复中，契税增长6.3%，连续3个月增幅回升，主要受土地出让收入降幅收窄、部分重点城市二手房交易市场回暖等因素带动；房产税增长20.5%，城镇土地使用税增长11.5%，主要是部分地区收入错期提前入库；耕地占用税下降8.8%，土地增值税下降15.2%。

财政支出层面，各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出强度，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。1-4月累计，全国一般公共预算支出同比增长6.8%。基本民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点支出得到有力保障。其中，社会保障和就业支出增长10.3%；教育支出增长6.9%；卫生健康支出增长8.7%；城乡社区支出增长3.1%；农林水支出增长8%；科学技术支出增长9%；住房保障支出增长8.9%。

谈及1-4月财政收支特点，财政部有关负责人在接受记者采访时表示，1-4月累计，全国一般公共预算收入同比增长11.9%，除经济恢复性增长带动外，还受一些特殊因素影响：一是部分2021年末收入在去年初入库，抬高基数，拉低收入增幅。二是去年制造业中小微企业缓税在今年入库和部分税收错期入库，拉高今年收入增幅。三是去年4月份开始实施大规模留抵退税政策，今年恢复常态，退税额同比大幅减少，直接拉高4月当月收入增幅至70%，相应拉高1-4月累计收入增幅。扣除上述特殊因素后，1-4月累计，全国一般公共预算收入可比增长约4%，可比增幅比一季度提高1个百分点，延续平稳回升态势。

此外，数据显示，1-4月累计，全国政府性基金预算收入14601亿元，同比下降16.9%；全国政府性基金预算支出27928亿元，同比下降11.3%。

财政部有关负责人介绍称，1-4月，各地发行用于项目建设的地方政府债券18575亿元，其中一般债券3303亿元，主要用于乡村振兴、污染防治、小水库除险加固等没有收益的公益性项目建设；专项债券15272亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等党中央、国务院确定的重点领域建设，推动一大批惠民生、补短板、强弱项的项目建设实施。下一步，财政部将会同有关部门指导地方按照党中央、国务院确定的重点领域，持续做好专项债券项目储备工作，不断提升储备项目质量，切实发挥专项债券资金效益。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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